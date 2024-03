Aurora Ramazzotti in montagna sfoggia il mommy look con fascia, rossetto nude e occhiali scuri Aurora Ramazzotti ha pubblicato uno scatto con il figlio mentre si godono qualche giorno sulle Alpi Svizzere. La figlia di Michelle Hunziker sfoggia un look curato anche ad alta quota mentre stringe il bimbo nel marsupio porta bebè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Aurora Ramazzotti con Cesare

Aurora Ramazzotti ha trascorso qualche giorno in montagna assieme al compagno Goffredo Cerza, il figlio Cesare e qualche amico. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si trova a Crans Montana, in Svizzera, ed è una delle località più in apprezzata per quanto riguarda le vacanze invernali invernale. La coppia ha soggiornato al Guarda Golf Hotel & Residences, un albergo cinque stelle immerso nelle montagne svizzere. Il resort sul fairway, la distesa verde del campo di golf, e il trasporto dalla struttura alle principali località di Crans Montana in limousine è offerto. In questi giorni Aurora Ramazzotti ha potuto assistere ai primi passi del bambino, che tra poche settimane compirà un anno.

Il look da mamma di Aurora Ramazzotti

Per godersi la neve Aurora Ramazzotti ha scelto un look da mamma senza però rinunciare allo stile. L'influencer ha indossato un piumino nero con collo di finta pelliccia, abbinato a un paio di pantaloni impermeabili da montagna dello stesso colore. In testa ha sfoggiato una fascia intrecciata grigia e un paio di occhiali da sole dalle linee classiche e pulite. L'attività fisica non le ha fatto dire di no al trucco con un eyeliner perfetto e un rossetto scuro. A completare l'outfit il marsupio porta bebè grigio lavanda, da cui sbucava il piccolo Cesare con il suo piumino grigio e il cappuccio di pelo. "Cesare ha visto la neve per la prima volta e sembrerebbe che proprio come sua mamma la preferisce nel suo stato liquido con 30 gradi in più", ha scritto Aurora Ramazzotti nella foto che li ritrae assieme.