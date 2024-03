Vacanza in famiglia per Aurora Ramazzotti e i primi passi tra le montagne del piccolo Cesare Aurora Ramazzotti sta passando un weekend a Crans Montana, in Svizzera, insieme al fidanzato Goffredo Cerza e al figlio Cesare che sta iniziando a muovere i primi passi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo un weekend in famiglia sulle Alpi svizzere insieme al fidanzato Goffredo Cerza. L'influencer ha portato con sé il figlio Cesare, che tra poche settimane compirà un anno, a Crans Montana, una delle località più in voga per quanto riguarda il turismo invernale. Sono tante le star che, in uno degli ultimi weekend invernali, hanno deciso di fare una piccola gita tra le cime innevate. Oltre a Ramazzotti, anche Ilary Blasi sta passando il weekend in un resort super lusso a pochi passi da Lucerna in Svizzera. Se Aurora Ramazzotti è ospite di un albergo immerso nelle cime innevate elvetiche, le sue attenzioni sono però tutte dedicate ai primi passi di Cesare.

Il figlio di Aurora Ramazzotti, Cesare

Dove si trova l'albergo di Aurora Ramazzotti in Svizzera

Aurora Ramazzotti si trova a Crans Montana, una delle località più cool del panorama elvetico. Per l'occasione sta soggiornando al Guarda Golf Hotel & Residences, un albergo cinque stelle lusso immerso nelle montagne svizzere. Per cominciare a capire di che tipo di posto si tratta basta menzionare due cose: il fatto che si trovi letteralmente sul fairway, ossia la distesa verde del campo di golf, e il trasporto gratuito in limousine offerto dalla struttura verso le principali località di Crans Montana. Oltre a tutti i benefit di un albergo a cinque stelle, il Guarda Golf Hotel & Residences offre un cinema privato da 15 posti, una sala da pranzo privata e una biblioteca e una cigar lounge. Non mancano ovviamente la spa e con le piscine termali.

Il salotto della Deluxe Junior Suite

Quanto costa una notta al Guarda Golf Hotel & Residences

Ma quanto soggiornare in questo piccolo angolo di paradiso? Le opzioni disponibili sono diverse: una notte nella Superior double room, la camera doppia base, costa a partire da 892 euro mentre la Junior Suite costa 1.465 euro. Se invece si vuole scegliere uno degli appartamenti messi a disposizione dall'albergo, una notte in uno di quelli con tre camere costa 5mila euro.

La camera da letto nella Junior Suites

Proprio in uno di questi appartamenti probabilmente sta soggiornando Aurora Ramazzotti con la famiglia, tra una giornata sugli sci e un po' di relax al rifugio. Inoltre, per il piccolo Cesare si tratta della prima volta in montagna, proprio nel periodo in cui il piccolo sta cominciando a camminare.

Goffredo Cerza con il piccolo Cesare