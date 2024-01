Il figlio di Aurora Ramazzotti muove i primi passi, il video del piccolo Cesare nel salotto di casa Il figlio di Aurora Ramazzotti, Cesare, ha mosso i primi passi. La conduttrice e influencer ha condiviso il momento sui social con un breve video, girato nel salotto di casa. “Lui va”, ha scritto. Il prossimo 30 marzo, il piccolo compirà un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il figlio di Aurora Ramazzotti, Cesare, ha mosso i primi passi. La conduttrice e influencer ha voluto condividere questo momento sui social, come ormai fa da tempo con ogni evento importante della sua vita, dalla gravidanza alla nascita del piccolo. Il prossimo 30 marzo, il bambino compirà un anno.

Il figlio di Aurora Ramazzotti muove i primi passi

In un breve video sul suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti ha documentato i primi passi del figlio Cesare Augusto, avuto con il compagno Goffredo Cerza, che il prossimo 30 marzo compirà un anno. Il piccolo si trova nel salotto di casa quando, per la prima volta, si alza in piedi e raggiunge la televisione con le sue gambe. "Lui va", ha scritto l'influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, mostrandosi emozionata per questo traguardo. Solo lo scorso novembre, sempre sui social, aveva raccontato: "Di gattonare ancora non se ne parla, ma ci tiriamo su in piedi!". Il bambino, all'epoca, si appoggiava al divano cercando di stare in piedi, sempre sotto gli occhi attenti della madre.

L'idea di un secondo figlio

Dal 30 marzo ad oggi, quasi un anno dopo, la vita di Aurora Ramazzotti è completamente cambiata. Diventando mamma, si è dedicata alla crescita del piccolo Cesare, rivedendo le sue priorità e i ritmi di vita. Un'emozione, quella di stringere tra le braccia un figlio, che la 27enne non escludere di voler provare ancora una volta in futuro. Ospite del podcast Mamma Dilettante, aveva infatti raccontato: "C'è dentro di me l'ipotesi di un altro figlio, però è ancora lontana. È tutto tanto quindi vorrei un attimo riprendere possesso di me stessa, del mio corpo, di quello che posso fare". Al suo fianco, nel suo essere mamma e nella sua quotidianità, c'è il compagno Goffredo Cerza: "È un papà bravissimo. Purtroppo la notte Cesare ci mette molto alla prova, si sveglia e rimane sveglio tante ore. Io cerco di riaddormentarlo, nel frattempo sento Goffredo che russa. Però poi si sveglia e mi vuole dare consigli su come fare le cose".