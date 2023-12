Aurora Ramazzotti: “C’è l’ipotesi di un altro figlio, vorrei prima riprendere possesso del mio corpo” Aurora Ramazzotti è stata ospite del podcast Mamma Dilettante, con Diletta Leotta, e ha parlato della sua esperienza con la maternità. L’idea di avere un altro figlio ci sarebbe, ma non ora, dal momento che vorrebbe riprendere possesso di sé e delle sue capacità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, arrivato alla sua seconda stagione, Aurora Ramazzotti ha parlato del suo rapporto con la maternità della possibilità di avere un altro figlio in futuro e del legame con la sua famiglia "allargata".

L'idea di un secondo figlio e il rapporto con Goffredo

Lo dice chiaramente Aurora Ramazzotti, diventata madre di Cesare Augusto lo scorso 30 marzo, un evento importantissimo che ha cambiato la sua vita e che quotidianamente incide sulle sue scelte. Ma l'idea di diventare nuovamente mamma, seppur in futuro, non è da accantonare: "C'è dentro di me l'ipotesi di un altro figlio, però è ancora lontana. È tutto tanto quindi vorrei un attimo riprendere possesso di me stessa, del mio corpo, di quello che posso fare". In questo viaggio nei meandri della maternità è stata affiancata dal suo compagno, Goffredo Cerza, con il quale giorno dopo giorno ci sono nuove sfide da affrontare:

È un papà bravissimo. Poverino stanotte ha dormito sul divano perché abbiamo litigato. Purtroppo la notte Cesare ci mette molto alla prova. Si sveglia e rimane sveglio tante ore, io cerco di riaddormentarlo, nel frattempo sento Goffredo che russa. Però poi si sveglia e mi vuole dare consigli su come fare le cose… Sono cose normali, quando ci ripensiamo dopo ridiamo. Io sono tosta, rompo. Stiamo navigando, stiamo cercando di capire bene insieme come andare avanti. Lui è la mia persona.

Il legame con i suoi genitori

L'esempio, però, di una famiglia felice, serena, le è stato dato da Michelle Huniziker ed Eros Ramazzotti, sebbene siano ormai separati da molti anni: "Con i miei genitori abbiamo una famiglia allargata, è bello, i bambini uniscano le famiglie". E a proposito dei suoi genitori, Aurora rivela che in questo percorso non le hanno mai fatto mancare il loro appoggio e questa vicinanza è stata per lei fonte di grande emozione:

È bello per questo, noi ci vogliamo tutti molto bene e i bambini uniscono le famiglie. I miei genitori sono contentissimi. Vedo che hanno lo sfondo del telefono con le foto di Cesare, sono proprio fieri. È molto emozionante per me, soprattutto perché io sono una un po’ fredda a volte nelle emozioni, mi lascio andare molto di più quando c'è Cesare.