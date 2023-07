Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi di Avanti un altro si sono laureate: “Finalmente dottoresse” Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, la Miss e la Regina del web di Avanti un altro, si sono laureate ieri: con un post su Instagram hanno comunicato ai fan il traguardo raggiunto. “Finalmente dottoresse”: il percorso di studi si è concluso con una laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

A cura di Gaia Martino

I due volti di Avanti un altro, Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri, si sono laureate. Ieri sera con un post su Instagram hanno condiviso su Instagram il traguardo raggiunto: "E’ stata una giornata lunghissima, presto saprete tutto", le parole della "regina del web" del programma di Paolo Bonolis a corredo delle prime foto da neo laureate.

In cosa si sono laureate Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri

La "regina del web" e la "Miss" di Avanti un Altro, tra i personaggi che fanno parte del noto "salottino" del programma, hanno conseguito ieri la laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Con diverse fotografie hanno annunciato ai fan il traguardo raggiunto: dopo il percorso universitario fatto nonostante gli impegni lavorativi, sono riuscite nel loro obiettivo. "Finalmente Dottoressa. 11.07.2023. E’ stata una giornata lunghissima, presto saprete tutto" ha scritto Laura Cremaschi, "Sono tanto felice" ha aggiunto la Ruggeri confessando che nel nuovo numero di Chi racconteranno della loro laurea.

Il ritorno di Avanti un altro nella prossima stagione tv

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno chiuso la stagione televisiva di Avanti un altro con la puntata del 28 aprile 2023. I protagonisti del fortunato game show hanno salutato i telespettatori: "È l'ultima puntata, mi auguro che vi siate divertiti. Ci auguriamo che questa edizione vi sia piaciuta. Probabilmente dovremmo esserci pure l'anno prossimo, non sappiamo, metti che ci succede qualcosa". Scherzando, hanno ringraziato tutti i protagonisti dello show, dal salottino al pubblico, prima di fare l'iconica mossa finale. A marzo si vociferava che la prossima – nel 2024 – sarebbe stata l'ultima edizione del programma. Ma l'indiscrezione fu subito smentita dal padrone di casa, Paolo Bonolis: "Non finirà l'anno prossimo" disse in risposta alla dichiarazione di Marco Salvati.