Sonia Bruganelli: “Antonella Fiordelisi non sarà la Bonas di Avanti un altro”, no a gieffini e isolani Fuori anche Sophie Codegoni, che non tornerà a interpretare il ruolo della Bonas. Da Avanti un altro, una importante precisazione: “Non prevediamo il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro”.

A cura di Daniela Seclì

In queste ore, è circolata con insistenza l'indiscrezione secondo la quale Antonella Fiordelisi avrebbe ricevuto una chiamata da Sonia Bruganelli, per entrare nel cast di Avanti un altro e vestire i panni della Bonas. Quel ruolo è stato precedentemente interpretato da Sophie Codegoni, che non tornerà nella prossima edizione. In queste ore, è intervenuta Sonia Bruganelli, smentendo la presenza di Fiordelisi nel cast.

Antonella Fiordelisi non sarà nel cast di Avanti un altro

Sonia Bruganelli ha pubblicato nelle storie su Instagram, uno screen che mostrava una serie di articoli che riprendono l'indiscrezione dell'arrivo di Antonella Fiordelisi nel minimondo di Avanti un altro, lanciata da Deianira Marzano e Novella 2000. Bruganelli li ha bollati come "Fake news". E ha rimandato i suoi follower al profilo ufficiale di Sdl.tv per importanti precisazioni sul cast di Avanti un altro.

Avanti un altro, fuori anche Sophie Codegoni

Il post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Sdl.tv lascia ben pochi dubbi. Il ruolo della Bonas di Avanti un altro non sarà interpretato né da Antonella Fiordelisi, né da Sophie Codegoni. Nel cast, si precisa, non sono previsti ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ex naufraghi dell'Isola dei famosi 2023 e altri ripescaggi. Insomma, le porte di Mediaset continuano a essere chiuse per i concorrenti delle passate edizioni dei reality di Canale5: