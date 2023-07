Antonella Fiordelisi ad Avanti un altro: “Corteggiata da Sonia Bruganelli, pare sia in trattativa” Dopo aver smentito l’ipotesi di una partecipazione a La Pupa e il Secchione, Antonella Fiordelisi avrebbe ricevuto la proposta di un ruolo all’interno del game show pre serale di Paolo Bonolis da parte di Sonia Bruganelli, che con la sua società gestisce il cast del programma.

Dopo la fine dell’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi riparte dalla sua carriera televisiva. Nel post GFVip, all’influencer ex schermitrice sarebbe arrivata una proposta lavorativa da parte di Sonia Bruganelli per la nuova edizione di Avanti un altro.

La proposta di Sonia Bruganelli

Dopo aver smentito l’ipotesi di una partecipazione a La Pupa e il Secchione, Antonella Fiordelisi avrebbe ricevuto la proposta di un ruolo all’interno del game show pre serale di Paolo Bonolis da parte di Sonia Bruganelli, che con la sua società gestisce il cast del programma. “Si vocifera che Antonella Fiordelisi sia ‘corteggiata’ dalla Bruganelli per Avanti Un Altro. Pare sia in trattativa”, come riporta Novella2000 che cita la fonte di Deianira Marzano. In un secondo momento l’influencer esperta di gossip ha smentito, rettificando la notizia: “Non c’è nulla in ballo”. Cosa ci sarà davvero dietro? D’altronde non è escluso che la Bonas in carica, Sophie Codegoni, possa saltare un anno per dedicarsi alla figlia appena nata, lasciando il posto vacante. Per il momento tutto tace a riguardo.

La crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

L’ex gieffina sta accusando i contraccolpi della sua recente rottura sentimentale. La storia con Edoardo Donnamaria sembra essere arrivata alle battute finali, dopo l’annuncio arrivato in lacrime sui social da patte di Antonella. Ora lei chiede di non essere più associata a contenuti sui Donnalisi, perché troppo doloroso. “Visto che qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggami più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare”, ha scritto ai suoi fan. Inutili, a quanto pare, i tentativi di Daniele Dal Moro che ha cercato di fare da paciere tra i due: “Ragazzi, l’amore trionfa sempre”, aveva scritto lasciando ben sperare su un ritorno di fiamma, ma a quanto pare le cose avrebbero preso una piega diversa.