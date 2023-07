Antonella Fiordelisi si sfoga: “Non mandatemi video con Edoardo Donnamaria, mi destabilizzano” La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è ancora in crisi. In queste ore, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivolto un appello ai fan dei Donnalisi.

A cura di Daniela Seclì

Antonella Fiordelisi è intervenuta su Twitter per chiedere ai suoi fan di non inviarle più video che la ritraggono felice con Edoardo Donnamaria. Lo scorso mese, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha annunciato in lacrime la fine della relazione. Rivedere i momenti felici passati con lui, al momento non le fa bene.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

A giudicare dalle parole di Antonella Fiordelisi, sembra che al momento l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e Edoardo Donnamaria non siano ancora riusciti a trovare un punto di incontro, per tentare di risanare la loro relazione. La showgirl, su Twitter, ha rivolto un appello ai fan. Ha chiesto alle tantissime persone che nel corso del reality Grande Fratello Vip si sono affezionate alla coppia, di evitare di mandarle video che ripercorrono i momenti più romantici dei Donnalisi. Quei video, anziché esserle di conforto, non fanno altro che destabilizzarla:

Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie.

Daniele Dal Moro aveva riacceso le speranze dei fan dei Donnalisi

Durante una diretta su Twitch, realizzata poche ore prima dello sfogo di Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro aveva assicurato di avere appreso notizie molto "carine" sui Donnalisi e aveva aggiunto "L'amore trionfa sempre":

Leggi anche Il silenzio social di Edoardo Donnamaria dopo lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Ieri mi sono sentito con Edoardo, oggi mi ha chiamato Antonella, che ringrazio perché è stata carina con me. Tra l'altro avrei uno spoiler per quanto riguarda i Donnalisi, però non mi piace fare spoiler su altre persone, a meno che non siano loro a farlo su di me. Cerco di evitare, ma sono cose carine, quindi è giusto che non provengano dalla mia voce, ma da quella di qualcun altro. Ragazzi, l'amore trionfa sempre.

A quanto pare, però, la crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non è ancora rientrata.