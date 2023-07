Andrea Dianetti ironizza sulle “doti canoniche” di Antonella Fiordelisi: la reazione dell’ex gieffina Andrea Dianetti, dopo la battuta su Antonella Fiordelisi, ha subito anche l’attacco dei fan dei Donnalisi. L’attore: “Ho resistito ai linciaggi del “pubblico parlante” di Amici. Con voi e i vostri insulti senza una logica, mi ci faccio i gargarismi”.

A cura di Daniela Seclì

In queste ore, è diventata virale sui social una storia pubblicata da Antonella Fiordelisi, in cui l'ex concorrente del Grande Fratello Vip dice: "Visto che avete apprezzato le mie doti canoniche, potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina ogni tanto". Così, si sono scatenate le battute di chi, alla luce di quelle "doti canoniche" anziché "canore", ha ipotizzato un percorso religioso per la showgirl. Anche Andrea Dianetti, attore, conduttore ed ex allievo della scuola di Amici, ha detto la sua a riguardo, ricevendo la risposta di Antonella e scatenando la furia dei Donnalisi.

Cosa ha detto Andrea Dianetti e la risposta di Antonella Fiordelisi

Andrea Dianetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la storia di Antonella Fiordelisi sulle "doti canoniche", commentando: "Anche un mio amico le aveva, si è fatto prete". Antonella Fiordelisi gli ha risposto in privato, ritenendo la sua ironia frutto dell'amicizia con "certa gente", ovvio riferimento a Edoardo Tavassi, grande amico di Dianetti:

Capisco che sei amico di certa gente e non vedevi l'ora, ma le hai continuate a vedere le mie storie dove ero autoironica? Che degrado.

Dianetti le ha risposto in privato: "L'ironia si fa a due sensi però, si fa e si accetta. P.S: vado fiero di certe amicizie". Andrea, poi, ha pubblicato lo screen della conversazione su Twitter: "E niente, s’è offesa. Che poi ho fatto una battuta sulla parola, neanche su di lei…bah".

I fan dei Donnalisi attaccano Andrea Dianetti

Insomma, un botta e risposta che avrebbe potuto concludersi lì, se non fossero arrivati i fan dei Donnalisi a insultare in massa Andrea Dianetti. Quello che molti non sanno è che il cantante ha partecipato ad Amici nell'edizione 2005/2006 quando esisteva ancora il cosiddetto "pubblico parlante", che colpiva gli allievi con critiche feroci. Gli attacchi dei fan di Antonella Fiordelisi sono acqua zuccherata rispetto alla cattiveria che l'attore ha dovuto affrontare all'epoca. E, infatti, ha replicato agli insulti: