Paolo Bonolis chiude la stagione televisiva di Avanti Un Altro: “Forse ci vediamo l’anno prossimo” Ieri, venerdì 28 aprile, Paolo Bonolis ha chiuso la stagione televisiva di Avanti un Altro. Il conduttore del fortunato game show ha salutato i telespettatori: “Forse ci vedremo l’anno prossimo, non sappiamo qua se ci succede qualcosa”.

A cura di Gaia Martino

Ieri, venerdì 28 aprile 2023, è andata in onda l'ultima puntata della stagione di Avanti un altro. Il fortunato game show del pre serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, accompagnato da Luca Laurenti, è nato nel 2011 ed è in onda da 12 stagioni, ieri ha salutato il pubblico televisivo dando appuntamento alla prossima stagione: "Siamo contenti perché andiamo in vacanza, ogni bene a voi", le parole del padrone di casa.

I saluti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

La puntata ieri si è conclusa con la vittoria per il concorrente Andrea che, grazie al gioco finale che consiste nel rispondere alle domande con la risposta sbagliata, è tornato a casa con 30 mila euro. Poi i saluti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: "È l'ultima puntata, mi auguro che vi siate divertiti. Ci auguriamo che questa edizione vi sia piaciuta. Probabilmente dovremmo esserci pure l'anno prossimo, non sappiamo, metti che ci succede qualcosa" ha scherzato il conduttore. "Ringraziamo i signori del salottino, tutti quelli che oggi non ci sono ma che ci sono stati nel corso delle puntate. Salutiamo la Bonas, Mortisia, la moglie dello Iettatore, la Bona Sorte" ha continuato Bonolis. "Siamo contenti perché andiamo in vacanza, ogni bene a voi" ha concluso il padrone di casa prima dell'iconica mossa finale.

Cosa andrà in onda nel pre serale di Canale5 dal 1 maggio

Da lunedì 1 maggio dalle ore 18.45 su Canale 5 andrà in onda Avanti un altro – Story. Per circa un mese e mezzo, si legge su TvBlog, saranno trasmesse le puntate più divertenti che hanno segnato la storia del fortunato game show giunto alla dodicesima edizione. Il "best off" della trasmissione dunque non riguarderà più soltanto il weekend ma si allargherà anche ai giorni feriali. Da metà giugno, su Canale5, dovrebbe tornare Caduta Libera di Gerry Scotti con puntate inedite, ma solo per poche settimane, scrive il portale.