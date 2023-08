Claudia Ruggeri di Avanti un altro torna a studiare dopo la laurea: “Inizio un nuovo percorso” “Sta per iniziare un nuovo percorso ancora più complesso”, ha annunciato Miss Claudia su Instagram spiegando che presto tornerà in aula all’Università dopo la laurea conseguita lo scorso luglio. Non per questo però dovrebbe rinunciare al suo ruolo ad Avanti un Altro.

A cura di Giulia Turco

Claudia Ruggeri, conosciuta al piccolo schermo come Miss Claudia di Avanti un Altro, torna sui libri. Dopo essersi laureata proprio quest’estate in Scienze e tecniche psicologiche, ha fatto sapere ai suoi follower sui social di essersi iscritta ad un corso di laurea magistrale per poter approfondire le sue conoscenze.

La laurea e il desiderio di continuare a studiare

“Ci siamo, sta per iniziare un nuovo percorso ancora più complesso”, ha annunciato Claudia Ruggeri su Instagram spiegando che presto tornerà in aula all’Università. “Non vedo l’ora di stare nuovamente così davanti alla Commissione, dando tanto esami e parlare parlare e parlare del cervello umano, anatomia, funzione e patologie”, ha scritto a corredo di una foto ricordo della sua discussione di laurea. “Verso la Magistrale e tirocinio”, ha annunciato con entusiasmo. Lo scorso luglio, il volto del programma tv di Paolo Bonolis aveva immortalato proprio sui social il suo traguardo, raggiunto insieme all’amica e collega Laura Comaschi, anche lei laureata: “Finalmente dottoressa”.

Claudia Ruggeri tornerà in studio ad Avanti un altro

In tanti si sono chiesti se Claudia Ruggeri continuerà ad essere nel team del programma e a far compagnia della fascia preservare di Canale 5. Al momento non ha dato alcuna conferma a riguardo, ma in chiusura della passata edizione aveva fatto ben sperare su un suo ritorno. “È l’ultima puntata, mi auguro che vi siate divertiti. Ci auguriamo che questa edizione vi sia piaciuta. Probabilmente dovremmo esserci pure l’anno prossimo, non sappiamo, metti che ci succede qualcosa”, aveva ironizzato salutando il suo pubblico.

Insomma, sembra che Miss Claudia porterà avanti parallelamente il suo percorso universitario e la sua esperienza in tv, dove è praticamente in famiglia. La soubrette è infatti sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia la moglie di Paolo Bonolis. Una parentela che spesso le è costata l’accusa di essere arrivata in tv grazie ad una raccomandazione. “Ho iniziato la gavetta prima di conoscere Bonolis e lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco”, aveva chiarito Claudia in un’intervista a Di Più Tv. “Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente”.