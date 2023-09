La dottoressa di Avanti un altro Maria Mazza si è sposata: “La mia famiglia, il mio mondo” La dottoressa di Avanti un altro Maria Mazza ha sposato il compagno di lunga data Amedeo Quagliata. “La mia famiglia, il mio mondo” ha scritto tra le stories a corredo di una foto di famiglia. Con loro anche Sveva, la figlia nata nel 2014.

A cura di Gaia Martino

La dottoressa sexy di Avanti un altro, Maria Mazza, si è sposata ieri, sabato 2 settembre. Ha giurato amore eterno al compagno di lunga data Amedeo Quagliata, padre di sua figlia. La cerimonia, documentata dal volto televisivo su Instagram, si è svolta a Ibiza: "La mia famiglia, il mio mondo".

Il matrimonio di Maria Mazza a Ibiza

Maria Mazza e Amedeo Quagliata si sono giurati amore eterno ieri, sabato 2 settembre, nella suggestiva Ibiza. Prima in chiesa, poi in una struttura – di cui, però, non si hanno informazioni – la dottoressa di Avanti un altro ha coronato il suo amore con le nozze. "La mia famiglia, il mio mondo. E tu piccola mia eri la più emozionata di tutti. Ti amo, vi amo" ha scritto tra le stories a corredo di una foto che la ritrae insieme al suo neo marito e alla figlia nata dallo stesso.

Per il volto televisivo si tratta del secondo matrimonio: nel 2005 sposò Ludovico Lieto, ma tre anni dopo arrivò la separazione definitiva. Con Amedeo Quagliata vive una storia d'amore dal 2013: dalla loro unione è nata Sveva, venuta al mondo nel giugno del 2014.

Chi è Amedeo Quagliata

Amedeo Quagliata è un volto sconosciuto al pubblico televisivo: il marito di Maria Mazza, stando alle notizie sul suo conto che circolano sul web, sarebbe un ristoratore che ha diversi locali fra Napoli e provincia, che gestisce personalmente. Il suo profilo Instagram non sarebbe attivo essendo l'ultimo post datato 24 marzo 2018. Nel 2015 la dottoressa di Avanti un altro in un'intervista parlò della storia, iniziata pochi anni prima, con l'allora compagno, oggi marito.