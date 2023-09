Chi è Amedeo Quagliata, il marito di Maria Mazza e padre di sua figlia Sveva Amedeo Quagliata è il marito di Maria Mazza, la “dottoressa sexy” di Avanti un altro. La coppia si è sposata il 2 settembre 2023 a Ibiza coronando così un amore che dura da circa 10 anni. Lui, ristoratore napoletano, è il papà di Sveva, la figlia nata dalla relazione con la showgirl.

A cura di Gaia Martino

Maria Mazza, la dottoressa sexy di Avanti un altro, venerdì 2 settembre ha sposato Amedeo Quagliata, ristoratore napoletano con il quale vive una storia d'amore dal 2013. La showgirl e modella 48enne ha giurato amore eterno al compagno a Ibiza, in una cerimonia privata alla quale hanno partecipato amici e familiari. Accanto ai neo sposi anche la loro figlia, Sveva, nata nel 2014. Per la Mazza si è trattato del secondo matrimonio: prima di conoscere Amedeo, è stata sposata con Ludovico Lieto dalla quale si è separata nel 2008. Prima ancora ha avuto una relazione con Francesco Totti.

Chi è Amedeo Quagliata, il marito di Maria Mazza è un ristoratore

Di Napoli, Amedeo Quagliata è più giovane della moglie di 10 anni: avrebbe infatti 38 anni. Ristoratore a capo di diversi locali come Trattoria Medina e Dambo Beef & Grill, nel cuore della città partenopea, è estremamente riservato, il suo profilo Instagram non sarebbe attivo. Quello Facebook sì, è qui che condivide foto della figlia e della sua dolce metà, sposata recentemente.

Amedeo Quagliata e Maria Mazza (foto Facebook)

La figlia Sveva avuta all'inizio della loro storia d'amore

La storia d'amore con Maria Mazza è nata nel 2013 e pochi mesi dopo erano già in dolce attesa della loro prima figlia. Sveva Quagliata è nata, infatti, nel 2014. La "dottoressa sexy" di Avanti un altro, un anno dopo l'arrivo della figlia, raccontò al riguardo:

Io e Amedeo siamo focalizzati solo su di lei e non pensiamo ad altro. Dopotutto, la nostra bambina è arrivata nella nostra vita dopo soli 5 o 6 mesi dal nostro primo incontro e oggi ci godiamo anche il nostro essere una coppia giovane. Stiamo insieme da due anni e mezzo, eppure abbiamo già conseguito questo meraviglioso traguardo che è diventare genitori.

Lo scorso 27 giugno la bimba ha compiuto 9 anni e per l'occasione i genitori le hanno organizzato una super festa. La foto condivisa su Instagram:

Amedeo Quagliata con Maria Mazza e la figlia Sveva

L'amore con Amedeo Quagliata dopo il matrimonio con Ludovico Lieto

Maria Mazza, prima di innamorarsi di Amedeo Quagliata, nel 2005 sposò Ludovico Lieto, uomo dal quale si separò tre anni dopo. Prima ancora di conoscere il primo marito, la showgirl ha avuto una storia con Francesco Totti. Fu lei ad occupare il cuore dell'ex Capitano giallorosso prima dell'arrivo di Ilary Blasi. Della relazione la Mazza, anni fa, parlò così: "Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. Ci siamo totalmente allontanati".