Sonia Bruganelli paparazzata a cena con l’autore tv Andrea Arinci: “Un nuovo cavaliere dopo Bonolis” Sonia Bruganelli è stata paparazzata da Diva e Donna in compagnia di un uomo che la rivista descrive come “il suo nuovo cavaliere”. Si tratta di Andrea Arinci, uno degli autori di Avanti un altro e Ciao Darwin.

A cura di Gaia Martino

Foto di Diva e Donna

Sonia Bruganelli è stata paparazzata dai fotografi di Diva e Donna in compagnia di un uomo che il settimanale descrive come "il suo nuovo Cavaliere". Sebbene non si sia mai allontanata da Paolo Bonolis, suo ormai ex marito nonché padre dei suoi figli, nonostante la separazione, il volto televisivo sta riorganizzando la sua vita da single. La rivista mostra le immagini della Bruganelli mentre si diverte a cena con Andrea, così come si legge. Il suo cognome è Arinci: si tratta di un volto legato alla tv di Paolo Bonolis essendo uno degli autori di programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro. Per questo motivo potrebbe trattarsi di una cena tra colleghi.

Le foto di Sonia Bruganelli con Andrea Arinci

Sonia Bruganelli e Andrea Arinci sono stati paparazzati dai fotografi di Diva e donna mentre sorridono durante una cena insieme. "Il tempo è trascorso veloce, tra risate, sorrisi e tanta complicità" scrive il settimanale che sottolinea l'intesa che legherebbe i due. Lui è uno degli autori di programmi Mediaset come Avanti un altro e Ciao Darwin, condotti da Paolo Bonolis.

Foto di Diva e Donna

La conferma del legame che li unisce è arrivata poche ore fa in una IG story di Sonia Bruganelli che ha condiviso una foto di Andrea Arinci commentandola così: "La classe non è acqua".

"Non ho un compagno, se la trovasse lui sarei gelosa"

Ospite della puntata di Verissimo lo scorso 10 settembre, Sonia Bruganelli ha raccontato del rapporto attuale con Paolo Bonolis, ormai ex marito. Ha rivelato di non avere un compagno e che se mai dovesse trovare lui una partner potrebbe ingelosirsi: "Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane, io possa arrabbiarmi tantissimo, possa diventare gelosa. Adesso non sono gelosa perché non mi dà modo. Non credo che nessuno di noi, se mai fosse, si ricostruirà una famiglia. Ormai siamo attempatissimi. Io tra un po', proprio a livello biologico, sarò impossibilitata. Lui spero che cerebralmente si renda conto che non può fare altri figli. Lì sarebbe un problema anche per i cinque discendenti. Non c'è più spazio per nessuno", le parole a Silvia Toffanin.