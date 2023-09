Laura Freddi sulla rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Rapporto speciale per i loro figli” Laura Freddi, ex storica di Paolo Bonolis, ha svelato alcuni retroscena sulla fine della relazione tra il conduttore e Sonia Bruganelli: “Sono persone intelligenti e sanno proteggere i loro figli, hanno un rapporto speciale”.

A cura di Sara Leombruno

Sono passati ormai tre mesi da quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio in esclusiva su Vanity Fair. Laura Freddi, ex storica del conduttore e da sempre in buoni rapporti anche con la sua – ormai – ex moglie, ha svelato alcuni retroscena sulla coppia in un'intervista al magazine Elle: "Diciamo che dopo tanti anni non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente collaudati", ha confessato. I due si erano ripromessi di rimanere i buoni rapporti per il bene della famiglia, giurando di non aver mai litigato, neanche al momento della separazione, cosa effettivamente confermata da Freddi: "Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante abbiano deciso di dividere le loro strade, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme. Il resto è tutto chiacchiere e la gente con troppa superficialità dà giudizi senza capire che può ferire le persone".

"Dopo l'annuncio sono stata inondata di telefonate dai giornali"

Inoltre, la showgirl ha raccontato di un episodio che l'ha vista coinvolta in prima persona, e che risale al periodo dell'annuncio della separazione. Ai tempi, infatti, cominciò una vera e propria "caccia alle ex" di Bonolis da parte dei media, e la showgirl si rivelò una delle più cercate, proprio in virtù della rivalità che si era sempre ipotizzata tra le due. Rivalità, poi, per nulla confermata dai fatti: "Quando hanno comunicato la fine del loro matrimonio, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali – ha spiegato – mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: ‘Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole'. Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni”.

Insieme a Formentera nella prima estate da single

Nonostante fosse l'occasione perfetta per trascorrere lontani la prima estate "da single", Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno trascorso insieme un periodo delle loro vacanze estive anche quest'anno, e anche stavolta a Formentera, dove la coppia si reca abitualmente ogni estate. A mostrarlo è stata la stessa imprenditrice: con alcune stories postate su Instagram che mostravano i due intenti a trascorrere del tempo di qualità insieme al loro figlio Davide e ad alcuni amici, ha messo a tacere le voci che parlavano di alcuni malumori da parte del conduttore dopo la fine della loro storia.