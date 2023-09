Sonia Bruganelli: “Volete uscire con Paolo Bonolis? Mi spiace, non ho la sua agenda” “Potesti presentarmi Paolo”, scrive ironicamente un’utente a Sonia Bruganelli. “Non dispongo della sua agendina”, replica lei con sarcasmo, lasciando intendere di non occuparsi degli affari privati del conduttore. Dopo l’intervista a Verissimo si sono riaccesi i riflettori, e la curiosità, sul suo rapporto con Bonolis.

A cura di Giulia Turco

Sonia Bruganelli pungolata su Paolo Bonolis rimette in riga le sue follower. Dopo l’intervista concessa a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, si sono riaccesi i riflettori sul gossip rispetto alla loro relazione e di conseguenza la curiosità del pubblico.

Sonia Bruganelli risponde alle provocazioni su Paolo Bonolis

“Però potesti presentarmi Paolo!”, scrive ironicamente una utente sotto ad un post di Sonia Bruganelli. “Non dispongo della sua agendina”, replica lei con sarcasmo, lasciando intendere di non occuparsi degli affari privati del conduttore. “Ma una buona parola la potresti mettere.. Prometto che farai parte sempre della nostra vita”, prosegue la provocatrice via social. A quel punto Bruganelli lascia cadere la questione, ma riprende il botta e risposta con i follower qualche commento più tardi. “Dove hai lasciato a cuccia Paolo?”, scrive qualcun altro. “Credo che si commenti da sola”, la mette a tacere la produttrice.

In che rapporti sono Bruganelli e Bonolis dopo la separazione

“Io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna”, ha chiarito Sonia Bruganelli a Verissimo nel corso della prima intervista televisiva sulla sua separazione. “Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, specialmente quando insieme a noi ci sono i nostri figli”. Il loro legame, a sua detta, sarebbe più stretto che mai, ora che entrambi si sono riappropriati dei propri spazi. Sul conduttore d’altronde Sonia non ha speso altro che belle parole: “È difficile trovarne uno così, è veramente un uomo moderno, una persona libera che mi ha insegnato la libertà”, ha raccontato. Eppure non nasconde un pizzico di gelosia, com’è normale che sia dopo una vita condivisa e una famiglia insieme: “Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane, io possa arrabbiarmi tantissimo, possa diventare gelosa”, ha fatto sapere. “Ma non credo che nessuno di noi si ricostruirà una famiglia, ormai siamo attempatissimi”.