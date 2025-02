video suggerito

Giulia Gaudino: “In tv parlo di astrologia con leggerezza, lontana da chi alimenta drammi sui social per visibilità” Dal 2 febbraio su Real Time andrà in onda Pianeta Giulia, un format in cui Giulia Gaudino racconta l’astrologia in modo ironico e leggero. L’influencer a Fanpage: “Parlerò della mia passione per arrivare anche a chi non ne capisce”. Sui social celebra il bello della vita, dai viaggi ai momenti in famiglia: “Così avvicino le persone al mio mondo, i problemi li tengo per me”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Influencer, imprenditrice e autrice, negli anni Giulia Gaudino ha fatto della sua passione per l’astrologia una chiave per interagire con la sua community. Da domenica 2 febbraio su Real Time sarà la conduttrice di Pianeta Giulia: il programma perfetto, un format in cui racconta questa disciplina, senza prendersi troppo sul serio. A Fanpage, assicura che non non la vedremo diversa dai social: "Ho cercato di parlare in modo spontaneo di temi a me familiari, mi ha aiutato a gestire l'emozione". Portatrice sana di un tipo di comunicazione basato sul celebrare il bello della vita, si discosta da chi usa Instagram come una sorta di palcoscenico in cui vince in cui mostra il dolore più grande: "Ogni sofferenza è legittima, ma io tendo a risolvere da sola i miei momenti no". E sul rapporto con Frank Gallucci, con cui sta insieme dal 2018 e con cui convolerà presto a nozze: "Vogliamo organizzare il matrimonio in modo sereno, senza stress. Vivo a Milano, ma in futuro non escludo la possibilità di trasferirmi al Sud".

L'approdo su Real Time segna l'inizio della tua carriera in tv, ti senti pronta a fare la conduttrice?

Sono felice di condividere la passione dell'astrologia con un pubblico più ampio rispetto a quello che ho su Instagram, ma in tv non mi vedrete diversa da come mi mostro sui social. Chiaramente, essendo la conduttrice avrò un ruolo differente, ma ho cercato di parlare in modo spontaneo di temi che ho già trattato in altri contesti. Questo mi ha aiutato a gestire l’emozione.

In cosa consisterà il programma?

Nella prima puntata affronto l'astrologia in modo semplice e divertente, per coinvolgere anche chi non la conosce. Ho associato i 12 segni zodiacali a diversi programmi tv, per mostrare perché alcune persone potrebbero sentirsi più attratte da certi contenuti, rispetto ad altri. Nelle settimane successive, invece, mi rifarò ad altri temi.

Di astrologia parli già da anni sui social, postando contenuti creati ad hoc per ogni segno.

Ho iniziato quattro anni fa, cercando di far entrare le persone a piccoli passi in quella che è la mia passione. Il progetto ha avuto un grande seguito e da qui è nata l'idea di un libro chiamato "Pianeta Giulia: tutta colpa di Venere", che ho pubblicato nel 2022. Nel tempo ho continuato a parlare del tema anche attraverso le stories, raccontando le caratteristiche dei segni e l'importanza del tema natale.

Cioè?

Il tema natale è la fotografia del cielo al momento della nostra nascita. Noi non siamo solo il nostro segno solare (o zodiacale, ndr), la nostra personalità e le sue sfumature infinite dipendono anche dalla posizione di tanti altri pianeti al momento della nostra nascita, non solo del sole. Da questi racconti è nata la possibilità che mi ha offerto Real Time di trasferire la mia conoscenza anche in televisione.

Descrivici Giulia attraverso il suo tema natale.

Sono Bilancia ascendente Capricorno, con Luna in Sagittario e Venere in Scorpione. La Bilancia mi dona immaginazione, creatività e un forte desiderio di armonia, ma il mio ascendente Capricorno, pragmatico e disciplinato, mi aiuta a trasformare quei sogni in obiettivi concreti. La Luna in Sagittario aggiunge un’anima avventurosa e intraprendente, mentre la Venere in Scorpione porta intensità emotiva, che si riflette anche nelle mie passioni. Dalle canzoni struggenti alle serie true-crime.

L'astrologia influenza le tue scelte di vita quotidiana?

Non è una verità assoluta, ma un modo per osservare le cose da un'altra prospettiva. Ciò che amo è il suo focus sull’essere umano, che resta sempre l’artefice del proprio cammino. Le stelle offrono solo una luce in più per conoscersi meglio e comprendere gli altri. Comunque, detto tra noi, prima di prendere decisioni importanti, un’occhiata ai transiti la do sempre (ride, ndr).

Un format televisivo che ti piacerebbe condurre in futuro?

Sono una grande appassionata di cinema, amo andarci e mi piace dare consigli sui film che guardo. Pensando al futuro, non disdegnerei lavorare a qualcosa legato a quel mondo.

Non a caso, da anni sei una presenza fissa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Come ti poni rispetto alle polemiche sulla presenza degli influencer a eventi simili?

Credo che sia il modo in cui si fanno le cose a fare la differenza. Bisogna avere un grande rispetto per un luogo che ha segnato la storia della cinematografia del nostro Paese e, a questi eventi, bisognerebbe andare in punta di piedi, ma chi critica la nostra presenza non considera che il cinema è un'industria legata alla pubblicità e alla promozione, fondamentali per il successo di un film. Con l’avvento del digitale, i brand si affidano ai content creator per ampliare la visibilità, si tratta di una naturale evoluzione della comunicazione.

Giulia Gaudino alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023

Anni fa a un concorso di bellezza hai detto che il tuo sogno era quello di diventare attrice o presentatrice. Quello dell'influencer è stato un piano B?

Non l’ho mai visto come un ripiego, perché non credo che una cosa escluda l’altra. La comunicazione è sempre stata di mio interesse, ho iniziato anni fa con il mio blog, che era solo un modo per raccontarmi. Non immaginavo potesse trasformarsi in un lavoro, ma sono grata che sia andata così. Come dice una bellissima canzone, "Il destino ha più fantasia di noi".

C'è una parte di te che fai fatica a far uscire sui social o che semplicemente i tuoi follower non conoscono?

Sono una persona che fatica a chiedere aiuto, anche nella vita privata. Non mi piace dare pesi agli altri o esternare i miei problemi, perché sono risolutiva e odio le lamentele, preferisco trovare una soluzione da sola. Questo atteggiamento lo porto anche sui social e, quando attraverso periodi difficili, tendo a non condividerli.

Non senti che, in questo modo, potresti creare aspettative irrealistiche rispetto alla vita, soprattutto nei followers più giovani?

Non ritengo di comunicare una vita perfetta o patinata. Grazie a questo lavoro vivo esperienze incredibili e non ho timore di mostrarle, ma ciò che mi sta davvero a cuore è condividere momenti semplici e veri, come quelli spesi con la mia famiglia, con mia nonna Giulia. Penso siano quelli che fanno sentire le persone più vicine al mio mondo. Ogni sofferenza è legittima, ma io preferisco celebrare le cose belle della vita, senza lamentarmi per cercare il favore degli altri. Non mi interessa alimentare drammi per avere visibilità.

La sensazione è che il caso di Chiara Ferragni e del Pandoro Gate abbia segnato una sorta di spartiacque per voi influencer. Senti più scetticismo da parte del pubblico e dei brand?

Sicuramente è stato un evento di cui si è parlato tanto e si continua a parlare. Io penso sempre che ogni percorso sia a sé e quanto più ti sei mostrato coerente e trasparente, tanto meno hai avvertito un cambiamento. Nel mio caso non ne ho avvertiti, né in termini lavorativi né in termini di affetto della community. Non ho ricevuto commenti negativi da chi mi segue, né mi sono sentita messa in discussione. Questo è ciò che è successo a me, per quanto riguarda la macro situazione preferirei non commentare.

Ultima domanda, quando ti sposi?

(Ride, ndr). So che molti aspettavano che Frank (Gallucci, ndr) me lo chiedesse. Ma, visto che vorremmo vivere l'organizzazione in modo sereno e senza stress, abbiamo scelto di andare con calma. Quindi, penso che il periodo sarà quello degli inizi del 2026. Condividerò parte dei preparativi per avere consigli, per confrontarmi, ma al momento non abbiamo ancora pensato a nulla. So, però, che il mese prossimo vorrei tornare a Napoli, dove vive mia nonna, sperando che Frank possa valutare l'idea di andare a vivere lì, un giorno.

Giulia Gaudino e Frank Gallucci