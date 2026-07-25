Alessandra Tripoli è incinta, a rischio la presenza a Ballando con le Stelle: “Spero di poterci essere”

Alessandra Tripoli annuncia la seconda gravidanza. A rischio la sua presenza in pista a Ballando con le Stelle, ma la ballerina apre le porte alla possibilità di ottenere un nuovo ruolo nel programma.

Alessandra Tripoli è incinta per la seconda volta. La notizia è arrivata direttamente dal profilo Instagram della maestra di Ballando con le Stelle, che ha condiviso un video insieme al marito Luca Urso e al figlio Liam. Nelle immagini il primogenito bacia il pancino della mamma in attesa del nuovo arrivo in famiglia.

"La nostra felicità ha un battito in più", ha scritto Tripoli a corredo del filmato, ufficializzando così la notizia. Un annuncio arrivato direttamente dai social e accolto dall'affetto di amici e colleghi del mondo Rai. Scorrendo i commenti al post pubblicato da Alessandra, abbiamo notato come l'annuncio abbia raccolto soprattutto le reazioni di diversi protagonisti di Ballando con le Stelle. Carolyn Smith, Rossella Erra, Anastasia Kuzmina, Erica Martinelli e Giada Lini hanno dedicato un messaggio alla ballerina, così come altri maestri che hanno condiviso con lei il percorso nel talent show condotto da Milly Carlucci.

Anche Angelo Madonia ha voluto fare gli auguri ad Alessandra. Il ballerino e coreografo non fa più parte del cast di Ballando dopo la decisione della produzione di interrompere la collaborazione durante l'edizione in cui aveva partecipato insieme alla compagna Sonia Bruganelli, ma il suo commento mostra come i rapporti con gli ex colleghi siano rimasti distesi nonostante l’addio alla trasmissione (e, forse, il suo imminente sbarco ad Amici).

Tra le persone che sembravano essere già a conoscenza della gravidanza c'è anche Barbara D'Urso. La conduttrice ed ex concorrente del programma, commentando il post di Tripoli, ha scritto: "Non ce la facevo più a tenere il segreto", lasciando intendere di aver saputo della notizia prima dell'annuncio pubblico. Il nome di Barbara, tra l'altro, è stato accostato nelle ultime settimane proprio a Ballando. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice sarebbe ormai prossima al ritorno in Rai con un ruolo nella prossima edizione del programma, dopo il passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset.

La seconda gravidanza di Alessandra arriva in un momento particolare per il rapporto tra la Tripoli e il programma che l'ha resa popolare: il legame con il cast resta forte, come dimostrano gli auguri ricevuti dai colleghi, ma resta da capire se riuscirà a conciliare i tempi della maternità con il ritorno in pista.

Tra le risposte lasciate sotto il post, però, è emerso anche un dettaglio sul futuro della ballerina nel programma. Alcuni fan le hanno chiesto se sarà presente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle e Tripoli ha scelto di rispondere personalmente, lasciando aperta la possibilità di un suo coinvolgimento nel talent in partenza il 3 ottobre.

A chi le ha scritto che sarebbe mancata al programma, Tripoli ha risposto: "Spero di poterci essere in qualche modo". A un altro commento di un fan che chiedeva come avrebbe fatto Ballando senza di lei, ha replicato: "Spero mi diano qualcosa da fare". Le sue parole lasciano quindi pensare alla volontà di restare legata al programma, anche se resta da capire in quale ruolo.