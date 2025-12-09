Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Canale 5 sparisce dagli ascolti TV, ecco perché mancano i dati di Ruota della Fortuna e GF

Dalle rilevazioni degli ascolti di lunedì 8 dicembre sparisce Canale 5 a partire dal pomeriggio, interessando Caduta Libera, La Ruota della Fortuna e la semifinale del Grande Fratello. Cosa sta accadendo.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

I dati degli ascolti di lunedì 8 dicembre presentano una particolarità che raramente si era verificata nel corso degli anni e, a memoria, mai in questa stessa modalità: Canale 5 è sparita dalle rilevazioni Auditel a partire dal primo pomeriggio. Un caso di cui si sta discutendo molto in queste ore, perché incide pesantamente sulla valutazione delle altre reti, a causa di un problema tecnico la cui natura al momento non è ancora possibile ricostruire ma che, stando ai risultati comunicati, ha inciso solo sulla rete ammiraglia Mediaset.

Un problema tecnico ha oscurato Canale 5

Da quello che apprendiamo in questi minuti da fonti Mediaset, il problema riguarda un errore di rivelazione imputabile a Nielsen, la società che si occupa di raccogliere quotidianamente i dati. Non è chiara al momento la ragione per la quale la sola rete a sparire dalle rilevazioni sia stata Canale 5. L'ultimo programma della giornata effettivamente rilevato è Beautiful, la soap storica del pomeriggio di Canale 5, seguita da 1.936.000 spettatori pari al 16.1%. Nelle ore successive, invece, risultano indisponibili i dati della rete, interessando i principali programmi del pomeriggio, preserale, access prime time e prima serata.

I programmi di Canale 5 non rilevati

Da Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, passando per Caduta Libera, tornato in onda dal 7 dicembre con la nuova conduzione di Max Giusti, fino a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, da mesi programma più visto dell'intera giornata su Canale 5, finendo con il Grande Fratello di Simona Ventura, andato in onda ieri con il penultimo atto di questa edizione. Sull'entità del problema non sono state fornite particolari spiegazioni, ma attendiamo di capire se nel corso della giornata verranno effettivamente pubblicati i dati e se, in caso contrario, la cosa possa avere un qualche tipo di ripercussione sulla vendita degli spazi pubblicitari.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
GF
Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha eliminati: chi sono i finalisti del Grande Fratello
Omer e Rasha si scontrano, lei contro le opinioniste: "Mai parlato di amore, offendete la mia intelligenza"
Simona Ventura sbotta con un concorrente: "La puntata è lunga, potrei perdere la pazienza"
Francesca Carrara accusata di essere una cattiva madre con Simone: "Sono stata male, volevo lasciare il GF"
Mattia Scudieri non sarà in puntata stasera: le sue condizioni di salute dopo l'infortunio in Casa
Omer e Rasha si separano, lui: "Non ti sopporto più, non riesco nemmeno a guardarti"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views