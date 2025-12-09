Ascolti tv lunedì 8 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e la semifinale del Grande Fratello

Gli ascolti tv di lunedì 8 dicembre: la sfida tra Sandokan su Rai 1 e la semifinale del Grande Fratello su Canale5, i dati di Affari Tuoi e La ruota della fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento e reality. Nella serata dell'Immacolata, è andata in onda la seconda puntata di Sandokan, la serie televisiva tornata in tv con Can Yaman protagonista il cui debutto in tv, che risale alla scorsa settimana, ha registrato oltre 5milioni di spettatori. Anche ieri sera ha sfidato il Grande Fratello di Simona Ventura, in tv con la semifinale, conclusasi con cinque eliminati, la proclamazione dei finalisti e due concorrenti in nomination.

La fiction questa mattina registra, però, un piccolo calo rispetto alla prima puntata. Rai 1 ieri sera ha registrato 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share. I dati Auditel di Canale 5 risultano essere in ritardo.

I dati Auditel delle altre reti generaliste. Il film 1917 in onda su Rai 2 ha registrato 458.000 spettatori pari al 2.6% di share. Lo stato delle cose su Rai 3 ha raggiunto, invece, 932.000 spettatori (6.2% di share). Fast X su Italia1 ha registrato 911.000 spettatori con il 5.8% di share. Quarta repubblica su Rete4 ha raggiunto 557.000 spettatori (4.3%). La puntata finale del Gialappa Show su Tv8 ha registrato 676.000 spettatori (4.2%), Little Big Italy sul NOVE ha totalizzato invece 365.000 spettatori con il 2.1% di share. Infine, La Torre di Babele – Papocchio Italia su La7 ha raggiunto 911.000 spettatori e il 5% di share.

Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna: i dati dell'access prime time

Nell'access prime time continua la sfida tra Gerry Scotti e il suo La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino con Affari Tuoi. Il game show in onda nell'access di Rai 1, con la partita di Cristina, ha raccolto davanti alla tv 4.569.000 spettatori pari al 22.4% di share. Gli ascolti de La Ruota della Fortuna non sono ancora stati resi pubblici.