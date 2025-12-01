Ascolti tv 30 novembre: chi ha vinto tra Carosello in Love e La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella prima serata di domenica 30 novembre il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, talk, fiction e altro ancora. Su Rai1 è andato in onda in prima visione il film Carosello in Love, mentre su Canale 5 un nuovo appuntamento con la fiction La notte nel cuore. Immancabile, ovviamente, la sfida nell'access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi che, ormai, si contendono il primato delle trasmissioni più viste in TV. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel della serata.

La sfida in prima serata tra Carosello in Love e La notte nel cuore

Il prime time di domenica 30 novembre ha offerto al pubblico una discreta scelta in fatto di intrattenimento. Su Rai1 è andato in onda il film Carosello in Love, con due giovanissimi attori della scena contemporanea, Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. Il film, una prima visione, racconta l'amore tra Mario e Laura, sullo sfondo dell'Italia degli Anni 60, innamorata della TV. Il film è stato visto da 2.477.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5, invece, appuntamento con La notte nel cuore, soap turca tra le più seguite del palinsesto Mediaset. La soap raggiunge i 2.609.000 spettatori con uno share del 16.5% e vince, di fatto, la prima serata.

I dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Il pubblico è un fedele proselite dell'appuntamento con i programmi dell'access prime time ovvero Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che, ad oggi, sono le trasmissioni più viste della TV, in grado di raggiungere punti di share altissimi e non solo durante il weekend. Se il game show di Rai1, però, non sembra scalare più di tanto la curva degli ascolti se lo si confronta con la passata stagione, quello di Gerry Scotti non cede e, anzi, continua a crescere alzando il livello della fascia, riproponendo ogni sera quello che per Mediaset è un vero e proprio miracolo. Stefano De Martino ha conquistato 4.393.000 spettatori e il 22.1% di share, mentre Scotti arriva a 5.317.000 spettatori pari al 26.8%, confermandosi il vincitore di fascia.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Su Rai2 Il giorno sbagliato è stata la scelta di 423.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Italia1 Zelig On è stato visto da 856.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Rai3 Report ha segnato 1.765.000 spettatori con il 10% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 690.000 spettatori e il 5.7% di share. Su La7 Fury ha segnato 342.000 spettatori e il 2.1% di share. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha ottenuto 812.000 spettatori con il 4.7% di share. Sul Nove Che Tempo Che Fa, a seguito della presentazione a 1.351.000 spettatori con il 6.9% dalle 20:15 alle 21:50, raduna 1.901.000 spettatori con il 10.8% dalle 21:50 alle 22:54.