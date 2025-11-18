Ascolti TV 17 novembre: chi ha vinto tra Il commissario Ricciardi 3 e il Grande Fratello, Scotti sfida De Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, lunedì 17 novembre. In prima serata la sfida tra la fiction di Rai1 Il Commissario Ricciardi 3 e il reality Grande Fratello trasmesso da Canale5. In access prime time, il confronto tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri lunedì 17 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra Il Commissario Ricciardi 3 e il Grande Fratello. Nella prima serata di lunedì 17 novembre, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata de Il Commissario Ricciardi 3. La fiction con Lino Guanciale ha vinto la gara degli ascolti. È stata seguita da 3.641.000 spettatori pari al 22.2% di share. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality condotto da Simona Ventura si è fermato a 1.861.000 spettatori con il 14.6% di share. Flaminia e Ivana sono state eliminate. Sei concorrenti sono finiti in nomination.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata del programma condotto da Stefano De Martino. Ha giocato Angelica dalla Lombardia. La trasmissione è stata seguita da 4.877.000 spettatori con il 22.8% di share. Ottimi dati ma che non bastano a vincere contro la concorrenza. Su Canale5 spazio a La ruota della fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui vince ancora una volta con un boom di ascolti: 5.592.000 spettatori pari al 26.4% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso Lo Spaesato. Il programma condotto da Teo Mammucari ha interessato 669.000 spettatori pari al 4.1% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Lo Stato delle cose. Il programma condotto da Massimo Giletti è stato seguito da 961.000 spettatori con il 6.5% di share. Italia1 ha proposto il film Fast and Furious 7, che ha registrato 1.006.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro ha raccolto 687.000 spettatori con il 5.4% di share. Tv8 ha trasmesso Gialappa Show. La trasmissione ha interessato 822.000 spettatori con il 5.1% di share. Sul Nove, in onda Little Big Italy che ha raccolto 408.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7, La torre di Babele. Il programma ha registrato 847.000 spettatori con il 4.7% di share.