La partita di Angelica ad Affari Tuoi è disastrosa, parte male ma continua anche peggio

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 17 novembre è Angelica dalla Lombardia precisamente da Lesmo, che ha pescato il pacco numero 10. Lavora nella motosport, ed è sposata con Davide dallo scorso giugno, ad accompagnarla c'è però il papà Valentino. Il pacco contente Gennarino stavolta vale mille euro.

L'inizio disastroso della partita di Angelica

Il primo dei sei consueti tiri è per le Marche in cui ci sono 20mila euro, il secondo tiro porta Angelica in Abruzzo, ma vanno via i 300mila euro; il terzo pacco tiro porta via 75mila euro. Altro tiro che la porta in Calabria, ma stavolta vanno via 100mila euro. Il mantra viene invocato dal pubblico, dal momento che finora non è ancora stato trovato un pacco blu. Il tiro successivo porta via 10mila euro. L'ultimo tiro, finalmente, si apre un pacco blu a 10 euro.

La chiamata del dottore arriva puntuale e Angelica chiede un'offerta che, però, è di soli 15mila euro. La concorrente non accetta e fa tritare l'assegno. È ora di tirare nuovamente, tre tiri. La prima regione ad essere chiamata è l'Emilia Romagna con il biglietto della Lotteria. Altro tiro e nel pacco c'era Gennarino, l'ultimo tiro della tripletta è ancora blu, nel pacco del Piemonte c'erano 20 euro.

La partita si riprende e vanno via i pacchi blu

Il Dottore chiama nuovamente e propone una nuova offerta, ovvero 19mila euro, ma Angelica decide di rifiutare. È il momento di tirare nuovamente tre volte, nel pacco del Trentino Alto Adige c'era il Pacco Nero, che conteneva 50mila euro. Angelica decide di chiamare la data di nascita della madre, chiamando la Puglia in cui c'erano 100 euro. Ultimo tiro della tripletta è rivolto alla Liguria con il pacco da zero euro.

Nuova chiamata, nuove offerte: per un tiro il Dottore offre 29mila euro, quindi Angelica decide di non accettare e per tutta risposta chiama un numero che le piace molto il 2, per la Sardegna in cui ci sono 50mila euro. La chiamata arriva e il Dottore propone un cambio che Angelica accetta: cede il suo 10 con il 9 e decide di aprirlo: il pacco conteneva 30mila euro. Il telefono squilla e propone un altro tiro che, però, Angelica dovrà giocarsi a carte e pesca l'offerta, per il Dottore propone 14mila euro, ma l'intenzione anche stavolta non è quella di accettare. La scelta del pacco da aprire ricade sul Veneto, su insistenza del padre di Angelica, con 500 euro.

Svanisce la speranza dei 200mila euro

Altra chiamata e altra proposta del Dottore: un cambio. Angelica è titubante, ma non cede e resta con il suo pacco, chiama il numero 13 che è il giorno della data di nascita del padre, in cui c'erano 200mila euro. Il dottore offre 3mila euro, ma Angelica prontamente rifiuta l'offerta, ormai convinta a voler arrivare fino in fondo. Il primo tiro è per la Basilicata in cui c'erano 50 euro. Il tiro successivo è per la Sicilia, il cui pacco contiene un euro. Ultima chiamata del Dottore che propone la regione fortunata, ma Angelica rifiuta. Il dottore propone un cambio. Angelica spiega: "Il 9 è la data di nascita di mia nonna, sono più le volte in cui ci non riconosce che il contrario, ma io avrei sempre voluto il 3" dice prima di accettare l'ultimo cambio della partita. Purtroppo il cambio non le è favorevole: nel pacco che ha cambiato c'erano solo 200 euro.