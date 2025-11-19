Ascolti tv 18 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e La Notte nel cuore, i dati di Scotti e De Martino

Tutti i dati Auditel di martedì 18 novembre. La sfida in prima serata tra Il Commissario Ricciardi e La Notte nel cuore, l’access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Nella serata di ieri, martedì 18 novembre, il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, talk e fiction previsti dal palinsesto in prima serata. Su Rai1 è andato in onda il terzo appuntamento con Il Commissario Ricciardi, la fortunata serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e arrivata alla sua terza stagione, mentre su Canale 5 spazio alla soap turca che ha appassionato il pubblico Mediaset, ovvero La Notte nel cuore. Su Rai2, invece, un nuovo appuntamento con Belve. Continua intanto la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

L'access prime time resta la fascia in cui la sfida agli ascolti tv è decisamente più stimolante, dal momento che si tratta di una fascia in cui l'attenzione del pubblico è sempre particolarmente alta e i telespettatori sembrano concentrarsi tutti in quell'arco di tempo che li traghetta verso la prima serata. Il programma di Canale 5 è ormai imbattuto in termini di ascolti, anche se non si può non sottolineare che termini almeno dieci minuti dopo il game show di Rai1. La trasmissione di De Martino, infatti, si mantiene stabile, senza particolari exploit in termini di share e arriva a 4.827.000 spettatori con il 22.5% di share. Gerry Scotti lo supera di gran lunga con 5.766.000 spettatori pari al 27%.

Chi ha vinto in prima serata tra Rai1, Canale 5 e Rai2

Anche la prima serata non è da meno in termini di sfide televisive. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata de Il Commissario Ricciardi, la serie con protagonista Lino Guanciale, arrivata alla terza stagione. Da sempre, la fiction ha catturato l'attenzione del pubblico che, infatti, sembra essere particolarmente fedele al personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. Intanto su Canale 5 spazio alla soap turca La Notte nel cuore, che da quando è arrivata su Mediaset ha catturato il pubblico 2.291.000 spettatori con uno share del 15.7%. Nuova puntata su Rai2 di Belve che però cala rispetto alla volta precedente, arrivando a 1.262.000 spettatori pari all’8.4%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, i dati Auditel di ieri sera delle altre reti generaliste. Su Italia1 Le Iene è stata la scelta di 1.159.000 spettatori con il 9.3% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha segnato 702.000 spettatori con il 4% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stato visto da 483.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.418.000 spettatori e l’8.7%. Su Tv8 X Factor registra 516.000 spettatori e il 3.6% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show è stato visto da 427.000 spettatori con il 2.5%.