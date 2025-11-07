La forza di una donna, anticipazioni dal 10 al 15 novembre: il dolore di Ceyda e la confessione di Piril

Le anticipazioni della serie turca La Forza di una donna per la prossima settimana, da lunedì 10 a sabato 15 novembre. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.15 e il sabato alle 14:45. Negli episodi di questa settimana, le vite di Bahar, Sarp e Piril si intrecciano ancora una volta tra segreti, vendette e rivelazioni che cambieranno tutto.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 10 novembre

Piril non riesce più a tenersi dentro la verità e confessa a Sarp che è stato Munir a rivelarle il piano dei sicari di Nezir: volevano rapire Bahar, Nisan e Doruk. Intanto, Azmi si trova davanti alla prova più terribile della sua vita. Nezir lo mette alle strette: se non vuole fare la fine dei suoi uomini, dovrà uccidere suo fratello, Munir.

Cosa succederà nella puntata di martedì 11 novembre

Nezir è furioso: l’irruzione a casa di Bahar è stata un disastro. Non solo il sequestro è fallito, ma c’è anche una vittima: la povera Yeliz. Per questo il malavitoso decide di mettere alla prova Azmi nel modo più crudele possibile, ordinandogli di uccidere Munir.

La trama della puntata di mercoledì 12 novembre

Nel quartiere cala il silenzio. Tutte le donne si riuniscono a casa di Ceyda per piangere Yeliz, la loro amica scomparsa troppo presto. Ma c’è qualcosa di strano nel comportamento di Ceyda: appare distante, sconvolta, come se fosse altrove. Hatice, Enver e Jale temono che possa farsi del male.

Le anticipazioni di giovedì 13 novembre

Doruk è al settimo cielo: ha ritrovato suo padre e decide di dormire nella stanza di Piril per stargli più vicino. Ma durante la notte, il bambino si sveglia e assiste a una scena inquietante: Piril esce di nascosto e parla al telefono con qualcuno.

La trama dell'episodio di venerdì 14 novembre

Doruk ha sentito tutto. La telefonata tra Piril e Munir nasconde qualcosa di grosso. Mentre il piccolo custodisce il segreto, Bahar non riesce a dormire e scende in soggiorno. Lì trova Piril, e tra le due scoppia un nuovo confronto, pieno di tensione e verità non dette. Intanto Ceyda, ancora scossa per la morte di Yeliz, ricorda i sospetti di Kamil e decide di scoprire la verità.

La puntata di sabato 15 novembre

Sarp esce di casa per una commissione, ma viene tamponato da due ragazzi alla guida delle auto dei loro genitori. In macchina con lui ci sono anche Nisan e Doruk. La piccola, già turbata dopo aver visto in TV la foto di Yeliz, è in preda all’ansia. Bahar, preoccupata, prova a chiamare l’amica, ma Sarp la ferma: usare il telefono è troppo pericoloso, Nezir potrebbe rintracciarli. Intanto Emre offre un lavoro prima a Ceyda e poi a Hatice. Ma la tensione esplode quando Bahar riconosce la voce di Munir: lo accusa apertamente di essere il rapitore dei suoi figli. Nel frattempo, tra Sarp e Piril cala il gelo. Esausto, l’uomo decide di dire finalmente cosa prova davvero.