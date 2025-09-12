La Forza di una donna, anticipazioni dal 14 al 20 settembre: Sarp ritrova la famiglia, Bahar tra la vita e la morte

Le anticipazioni della serie turca La forza di una donna. La trama degli episodi in onda da domenica 14 settembre a venerdì 20 settembre: Sarp scopre che Bahar e i figli sono vivi mentre lei lotta contro la malattia. Serve il midollo di Sirin per salvarla, ma la sorellastra pone le sue condizioni. Una settimana drammatica per tutti.

Le anticipazioni della serie turca La Forza di una donna per la prossima settimana, da domenica 14 a sabato 20 settembre. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.15. La protagonista è Bahar che, dopo la morte del marito Sarp in un incidente, si trova da sola a doversi occupare dei figli Nisan e Doruk. Una settimana drammatica quella che ci attende: Sarp finalmente scoprirà che la sua famiglia è ancora viva, mentre Bahar si troverà in fin di vita e avrà bisogno del trapianto di midollo di Sirin. Ma la sorellastra non sarà disposta ad aiutarla senza contropartite.

Le anticipazioni della puntata di domenica 14 settembre

Sirin abbandona la sua abitazione e trova ospitalità presso Suat. Nel frattempo, Sarp decide di presentarsi da Enver per confessargli finalmente la verità sulla sua misteriosa sparizione. Tuttavia, l'uomo preferisce mantenere la bugia orchestrata da Sirin e conferma al genero che Bahar e i bambini sono morti, allontanandolo da casa. La situazione precipita quando Bahar ha un grave incidente cadendo dalle scale. Arif e Ceyda la trasportano d'urgenza in ospedale, dove i medici comunicano una diagnosi drammatica: ha bisogno di un trapianto di midollo osseo per sopravvivere. L'unica persona compatibile risulta essere proprio Sirin, che però risulta irreperibile.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 15 settembre di La Forza di una donna

Arif decide di non lasciare sola Bahar in questo momento difficile e, dopo averle dichiarato i suoi sentimenti, la bacia teneramente. Lei gli promette di combattere fino all'ultimo respiro per lui e per i suoi bambini. A casa, Nisan e Doruk vivono con ansia l'assenza prolungata della madre, arrivando persino a litigare tra loro per la preoccupazione. Arif, una volta rientrato dall'ospedale, riesce a tranquillizzarli. La tensione torna però alle stelle quando Jale contatta Hatice per informarla che le condizioni di Bahar stanno rapidamente peggiorando.

Cosa succederà nella puntata martedì 16 settembre: le anticipazioni

Sarp non riesce a togliersi dalla mente il colloquio avuto con Enver e torna a bussare alla sua porta, ma questa volta è Yeliz a intercettarlo e a mandarlo via con una scusa. Poco dopo, il destino lo mette nuovamente sulla strada del piccolo Doruk. Sconvolto da questo secondo incontro, Sarp decide di recarsi al cimitero per riesumare le presunte tombe di Bahar e dei bambini, ma scopre che contengono altri corpi. A questo punto comprende che sua moglie, Nisan e Doruk sono ancora vivi. Parallelamente, Suat organizza una cena con Yesim, che però inizia a sollevare dubbi sulle reali condizioni di Nezir. Infuriato, Suat caccia di casa Piril e i suoi figli. Successivamente viene raggiunto da Sarp che, accecato dalla rabbia per essere stato ingannato, lo aggredisce violentemente.

Sarp cerca la famiglia: la trama della puntata di mercoledì 17 settembre

Yeliz mette al corrente Enver e Hatice del ritorno di Sarp. I due coniugi utilizzano l'automobile della ragazza per portare via di casa Nisan e Doruk senza essere visti. Arif, informato della situazione, sta per esplodere di rabbia, ma Enver interviene per calmarlo. In seguito, Sarp si presenta disperato alla porta del sarto, ma Arif lo allontana dicendogli che Enver e Hatice non sono in casa. Questi ultimi, nascosti, vedono il genero crollare a terra per la disperazione e lo sfinimento. Enver, mosso dalla pietà, decide di raggiungerlo.

Le anticipazioni di giovedì 18 settembre: Arif chiede a Bahar di sposarlo

All'ospedale fa la sua comparsa l'amante del primo marito di Hatice, che decide di andare a trovare Bahar. Nel frattempo, Sarp, ormai certo che la sua famiglia sia ancora in vita, confessa a Enver di voler incontrare immediatamente Bahar, Nisan e Doruk. Il sarto lo supplica di non farlo, spiegandogli che Bahar è gravemente malata e che un'emozione troppo forte potrebbe essere fatale per lei. Arif, dal canto suo, decide di fare il grande passo e chiede a Bahar di diventare sua moglie. La donna però viene colta da un improvviso malore.

Le anticipazioni di venerdì 19 settembre: l'incontro tra Sarp e i figli

Finalmente Sarp riesce a incontrare Nisan e Doruk in ospedale. Doruk inizialmente pensa di stare sognando, mentre Nisan comprende subito che deve mantenere il segreto con la madre per proteggerla. La bambina viene inoltre a sapere che il padre ha avuto altri figli da un'altra donna. Successivamente, Sarp ha un confronto con Enver e Ceyda, che gli rivelano come solo Sirin possa salvare la vita di Bahar donandole il midollo osseo. Nel frattempo, Bahar si toglie l'anello che le aveva regalato Arif, ferendolo profondamente.

Le anticipazioni di sabato 20 settembre: il ricatto di Sirin

Yesim riesce finalmente a ottenere le prove che dimostrano che Nezir non è realmente in coma, ma lui la rapisce e la tiene prigioniera. Dall'altra parte, Sirin ribadisce a Suat la sua determinazione nel voler distruggere la vita di Bahar. Piril riceve un accorato appello da parte di Sarp, che le chiede di aiutarlo a rintracciare la perfida Sirin. Quest'ultima, una volta trovata, accetta di donare il midollo osseo alla sorellastra, ma pone una condizione: Sarp dovrà darle qualcosa in cambio per salvare la vita di Bahar.