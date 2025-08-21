Io sono Farah non torna in TV in estate, quando andranno in onda le puntate della seconda stagione su Canale5

Quando andranno in onda le nuove puntate di Io sono Farah. La seconda stagione non sarà trasmessa da Canale5 durante l’estate. Ecco quando saranno trasmessi i nuovi episodi con Demet Özdemir.

Io sono Farah, quando andranno in onda le nuove puntate

La serie turca Io sono Farah ha conquistato gli spettatori. La fiction con Demet Özdemir ha debuttato nel palinsesto di Canale5 lunedì 28 luglio. L'ultima puntata è andata in onda venerdì 8 agosto. L'episodio segnava la fine della prima stagione. A questo punto, le notizie su Io sono Farah si sono fatte confuse. Si è parlato di uno stop di una settimana, poi di due, ma la fiction non è ancora tornata in TV con le puntate della seconda stagione. Cosa sta succedendo? Secondo quanto risulta a Fanpage.it non c'è speranza che la serie torni in TV durante l'estate. Ecco quando sarà possibile vedere le nuove puntate.

Io sono Farah, le nuove puntate in onda su Canale5 in autunno

I palinsesti Mediaset sono in via di definizione. Intanto, coloro che si sono appassionati alle vicende di Farah Erşadi si chiedono quando sarà possibile assistere ai tredici episodi che compongono la seconda stagione. Le puntate, in Turchia, sono andate in onda nel 2023. Al contrario, sono ancora inedite in Italia. Secondo quanto apprende Fanpage.it, non c'è nessuna possibilità che vengano trasmesse durante l'estate. Dunque, la serie non tornerà su Canale5 nelle prossime settimane. Al momento, non è stata ancora stabilita una data per la programmazione dei nuovi episodi di Io sono Farah. Tuttavia, l'idea è quella di trasmettere la seconda stagione in autunno, probabilmente a ottobre.

Di cosa parla Io sono Farah, la trama della serie turca con Demet Özdemir

Io sono Farah torna su Canale5 in autunno

La serie turca Io sono Farah è un adattamento della serie argentina La chica que limpia. Demet Özdemir interpreta Farah Erşadi, una giovane donna Laureata in Medicina e madre di un bambino affetto da una malattia rara. Le cure necessarie al figlio sono molto costose, così Farah stravolge la sua vita e accetta un impiego come domestica presso Tahir, un criminale. Mentre svolge il suo lavoro, si ritrova ad assistere a un omicidio ed è costretta a pulire la scena del crimine. Diventa complice di Tahir, interpretato da Adım Farah, e si innamora di lui.