Io sono Farah, la nuova serie turca di Canale 5: la trama, le puntate e il cast con Demet Özdemir

Da lunedì 28 luglio al via a una nuova soap turca su Canale5. L'appuntamento con Io sono Farah, che vede come protagonista Demet Özdemir (nota al grande pubblico per la serie DayDreamer) è previsto alle ore 15:45. Farah, una giovane madre insieme al figlio. La sua vita cambia drasticamente quando diventa testimone di un omicidio.

La trama della nuova serie turca Io sono Fara

Farah è una giovane donna iraniana che ha lasciato il suo Paese in cerca di una vita migliore a Istanbul, dove si prende cura da sola del figlio di sei anni, Kerim. Il bambino soffre di una grave immunodeficienza che lo costringe a vivere isolato e protetto da qualsiasi rischio di infezione. Nonostante abbia una laurea in medicina conseguita nel suo Paese, Farah è costretta a lavorare in modo irregolare come addetta alle pulizie. Durante un turno di lavoro in un locale gestito da una rete criminale, Farah si trova testimone involontaria di un evento sconvolgente: una discussione degenera e Kaan Akingi, uno degli uomini presenti, spara a un giovane, uccidendolo sul colpo. Per tentare di salvarsi, Farah si offre di ripulire il sangue della vittima. Dopo aver completato il compito, viene fatta salire su un'auto da Tahir, che sembra essere uno dei membri dell'organizzazione criminale.

Il cast con Demet Özdemir: attori e personaggi

Demet Özdemir, una delle attrici turche più amate e seguite , è presta il suo volto a Farah. Gli spettatori di Canale 5 l'hanno conosciuta in numerose serie di successo come Daydreamer, My Home My Destiny e La ragazza e l'ufficiale. Engin Akyürek indossa i panni di Tahir, mentre Feyyaz Duman, conosciuto per il ruolo di Arif Kara nella serie La forza di una donna, interpreta Behnam. Nel cast di Io sono Farah è presente anche Senan Kara, che interpreta Vera, l'attrice è nota per aver interpretato Nermin nella serie My Home My Destiny.

Quante puntate sono e come vederle in streaming

La serie turca Io sono Farah conta due stagioni per un totale di 27 episodi, trasmessi in Turchia con una durata di circa 140 minuti ciascuno. In Italia, invece, la soap andrà in onda su Canale5 con episodi ridotti a circa 40-45 minuti, perciò il numero complessivo di puntate sarà maggiore. Tutti gli episodi saranno disponibili su Mediaset Infinity, in contemporanea streaming con Canale 5 e, dopo la messa in onda, on demand sulla piattaforma.

Dove è stata girata la dizi Io Sono Farah

Io sono Farah è stata girata a Istanbul, nei quartieri di Galata e Beşiktaş. Le riprese della prima stagione si sono svolte dall'8 gennaio fino a fine aprile 2023, mentre quelle della seconda hanno avuto luogo da settembre a metà dicembre 2023.