Tradimento, anticipazioni 19 settembre: Serra muore, Azra scopre che a ucciderla è stata Ipek ma nasconde le prove

Le anticipazioni della puntata di Tradimento che andrà in onda venerdì 19 settembre alle 21.20 circa su Canale5. Nei nuovi episodi Serra perderà la vita dopo essere stata spinta dalle scale da Ipek. Azra, invece, scoprirà la verità sulla dinamica dell’incidente ma deciderà di insabbiarla.
A cura di Stefania Rocco
La soap turca Tradimento torna in prima serata su Canale 5 venerdì 19 settembre 2025 con tre episodi inediti che segneranno l’inizio dell’epilogo della serie. L’appuntamento è previsto intorno alle 21.20 e, come sempre, non mancheranno colpi di scena e rivelazioni destinate a cambiare per sempre le vite dei protagonisti.

Anticipazioni puntata Tradimento del 19 settembre

Di seguito, le anticipazioni della puntata della soap turca in onda su Canale5 venerdì 19 settembre. I rapporti tra Oylum e Kahraman arrivano a un punto di rottura. La giovane, dopo aver donato un rene a Tolga, rifiuta di lasciare la casa come le chiede il marito. A quel punto è Kahraman a prendere la decisione di andarsene. Intanto, Tolga apprende dal padre che a salvarlo è stata proprio Oylum e decide di ringraziarla. Ma la situazione precipita quando Mualla rivela alla ragazza che Tolga ha messo incinta Serra: sconvolta, la ballerina lascia l’abitazione della suocera.

Proprio Serra diventa il fulcro della vicenda. Ospitata da Ipek, si comporta in modo arrogante con Neva fino a esasperare la padrona di casa. Durante una lite, Serra cade dalle scale e viene trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici tentano invano di salvarla. La giovane muore insieme al bambino che aspettava.

Nazan riporta Berhan a Oylum, Kahraman intende divorziare

La tragedia scatena un effetto domino: Tolga accusa suo padre Oltan di essere coinvolto nella morte della ragazza, mentre Ipek nega ogni responsabilità. La verità, però, viene a galla grazie ad Azra, che visiona i filmati delle telecamere di sicurezza e scopre che è stata proprio Ipek a spingerla. Con il proposito di servirsene in un momento successivo, Azra decide di cancellare dal sistema le registrazioni che mostrano che è stata Ipek a spingere Serra, conservando solo una copia del video da tenere per sè.

A completare il quadro non mancano altre rivelazioni: Nazan riesce a riportare il piccolo Berhan – sottratto da casa di Mualla – tra le braccia della madre Oylum e, poco dopo, scopre la verità sul passato di Kahraman, che apprende essere figlio biologico di Kadriye. Intanto, Kahraman continua a soffrire per Oylum, diviso tra l’amore che prova e la decisione di divorziare.

