Tradimento, anticipazioni 19 settembre: Serra muore, Azra scopre che a ucciderla è stata Ipek ma nasconde le prove

soap turca

La soap turca Tradimento torna in prima serata su Canale 5 venerdì 19 settembre 2025 con tre episodi inediti che segneranno l’inizio dell’epilogo della serie. L’appuntamento è previsto intorno alle 21.20 e, come sempre, non mancheranno colpi di scena e rivelazioni destinate a cambiare per sempre le vite dei protagonisti.

Anticipazioni puntata Tradimento del 19 settembre

Di seguito, le anticipazioni della puntata della soap turca in onda su Canale5 venerdì 19 settembre. I rapporti tra Oylum e Kahraman arrivano a un punto di rottura. La giovane, dopo aver donato un rene a Tolga, rifiuta di lasciare la casa come le chiede il marito. A quel punto è Kahraman a prendere la decisione di andarsene. Intanto, Tolga apprende dal padre che a salvarlo è stata proprio Oylum e decide di ringraziarla. Ma la situazione precipita quando Mualla rivela alla ragazza che Tolga ha messo incinta Serra: sconvolta, la ballerina lascia l’abitazione della suocera.

Proprio Serra diventa il fulcro della vicenda. Ospitata da Ipek, si comporta in modo arrogante con Neva fino a esasperare la padrona di casa. Durante una lite, Serra cade dalle scale e viene trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici tentano invano di salvarla. La giovane muore insieme al bambino che aspettava.

Nazan riporta Berhan a Oylum, Kahraman intende divorziare

La tragedia scatena un effetto domino: Tolga accusa suo padre Oltan di essere coinvolto nella morte della ragazza, mentre Ipek nega ogni responsabilità. La verità, però, viene a galla grazie ad Azra, che visiona i filmati delle telecamere di sicurezza e scopre che è stata proprio Ipek a spingerla. Con il proposito di servirsene in un momento successivo, Azra decide di cancellare dal sistema le registrazioni che mostrano che è stata Ipek a spingere Serra, conservando solo una copia del video da tenere per sè.

A completare il quadro non mancano altre rivelazioni: Nazan riesce a riportare il piccolo Berhan – sottratto da casa di Mualla – tra le braccia della madre Oylum e, poco dopo, scopre la verità sul passato di Kahraman, che apprende essere figlio biologico di Kadriye. Intanto, Kahraman continua a soffrire per Oylum, diviso tra l’amore che prova e la decisione di divorziare.