Tradimento, la nuova serie turca su Canale 5: trama, cast e puntate Arriva domenica 1 dicembre la nuova soap turca, Tradimento, in programma su Canale5, in prima serata. La serie vede Vahide Percin (nota per il ruolo di Terra Amara) protagonista, nei panni di Guzide, rispettata giudice la cui vita cambierà dopo una clamorosa scoperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Arriva in tv una nuova soap turca, Tradimento, in partenza in prima serata su Canale5 da domenica 1 dicembre 2024. La serie – conosciuta con il nome Aldatmak in Turchia, e come Deception a livello internazionale – vede protagonista Vahide Perçin, l'attrice celebre per il ruolo di Hunkar Yaman in Terra Amara. Girata a Istanbul, racconta un dramma familiare: segreti e bugie si intrecceranno nella vita di ogni personaggio e metteranno a dura prova relazioni ed equilibri. La soap è composta da due stagioni e in Italia sarà trasmessa in 232 episodi: l'appuntamento è per domenica sera, in prima serata su Canale5.

Le anticipazioni della prima puntata di Tradimento, la soap turca

Domenica 1 dicembre 2024, in prima serata su Canale5, andranno in onda i primi episodi della prima stagione di Tradimento. Guzide, stimata giudice sposata con Tarik da 30 anni, crede fermamente nella famiglia perfetta. Scoprirà, però, che suo marito ha una doppia vita e per tutti questi anni è riuscito a tenerla all'oscuro. Tarik affiderà a suo figlio Ozan 1 milione di dollari chiedendogli di custodirli e non toccarli per nessuna ragione. Ozan non manterrà la promessa: su consiglio di Kaan, investirà tutto in criptovalute.

La trama della nuova serie tv

Guzide è una rispettata giudice ed è la protagonista della soap. Si tratta di una donna rigorosa, di sani principi e dal carattere inflessibile: vive per la sua famiglia composta dal marito Tarik e da due figli, Oylum e Ozan. Un incontro causale e inaspettato metterà in discussione le sue convinzioni e i suoi principi e sarà costretta a fare scelte che non avrebbe mai voluto fare.

Vahide Percin in Tradimento

Il cast: attori e personaggi

Tradimento è ricca di volti già nomi al pubblico italiano. Oltre a Vahide Perçin, l’amatissima Hunkar Yaman di Terra Amara, recita nella soap anche Aras Aydın di Cherry Season, Özlem Tokaslan di DayDreamer, İlayda Çevik di Terra Amara. Il figlio di Guzide, Ozan, è interpretato da Yusuf Çim, Oylum invece da Feyza Sevil Güngör.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La serie tv turca è composta da due stagioni, andate in onda in Turchia tra il 2022 e il 2024, per un totale di 71 puntate da 130 minuti ciascuno. La tv italiana divide ogni episodio dandogli una durata di 45 minuti circa. La prima stagione sarà composta da 109 episodi e da 113 nella seconda, per un totale di 232 episodi.

Feyza Sevil Güngör in Tradimento

È possibile seguire le puntate di Tradimento ogni domenica sera, in prima serata su Canale5, oppure in streaming su MediasetInfinity.

Dove è stata girata la serie con Hunkar di Terra Amara

La soap opera Tradimento è ambientata a Istanbul e nei dintorni della città, in particolare nel distretto di Besiktas e nel quartiere di Galata.