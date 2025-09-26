Tradimento, anticipazioni 3 ottobre: Kadriye rivela a Guzide la sua relazione con Tahir

Le anticipazioni della puntata di Tradimento, soap opera turca in onda su Canale5, in programma per venerdì 3 ottobre 2025. Nei nuovi episodi, Kadriye rivela a Guzide la sua storia d’amore con Tahir Dicleli e il passato con Sezai. Ilgin vuole diseredare Dundar.

Tradimento torna in prima serata su Canale5 venerdì 3 ottobre 2025, con nuovi episodi inediti della seconda stagione. La soap turca di successo, in programma ogni venerdì sera fino a novembre, continua a raccontare il dramma familiare dei protagonisti tra Oylum, Tolga e Yesim. Nella nuova puntata andranno in onda tre episodi. Kadriye rivela a Guzide la sua relazione con Tahir, Ilgin vuole diseredare Dundar: ecco cosa succederà nei tre nuovi episodi della puntata di venerdì 3 ottobre.

Anticipazioni puntata Tradimento del 3 ottobre

Nel nuovo appuntamento in prima serata, Kadriye rivela a Guzide la verità sulla sua relazione con Tahir Dicleli e il passato con Sezai. Kahraman annuncia a Mualla che vuole cambiare cognome in Dicleli per diventare capofamiglia ed ereditare il patrimonio familiare. Oylum, nel frattempo, visita la tomba del padre e assiste ial litigio tra Ilgin e Guzide, mentre Ilgin vuole diseredare Dundar, non considerandolo figlio biologico dei Terzioglu.

Gli sviluppi nei rapporti tra i personaggi

Le prossime puntate si preannunciano ricche di colpi di scena e tensioni alle stelle. Umit invita Yesim a cena, ma l’appuntamento prende una piega inaspettata quando Dundar decide di anticipare l’incontro, in un appuntamento romantico. Intanto Azra mette alle strette Ipek con un video compromettente, ma alla fine il filmato finisce nelle mani di Tarik, che lo sfrutta per spingere Sezai a divorziare da Guzide. Sezai arriva addirittura a diseredare la figlia.

Sezai, personaggio di Tradimento

Ma non è tutto. Kahraman torna alla carica e minaccia Oltan a proposito di un video che coinvolge Oylum, mentre Oltan prova a giocare la sua partita proponendo a Tolga un accordo difficile da accettare: liberare Selin in cambio di un addio definitivo a Oylum. Come se non bastasse, Dundar annuncia la confisca dei suoi beni, mentre Celal getta altra ombra sulla vicenda con una notizia agghiacciante: il corpo di Alpay sarebbe stato bruciato, rendendo impossibile qualsiasi test del DNA per accertare la sorte di Oylum.