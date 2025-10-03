Tradimento, anticipazioni 10 ottobre: la delusione di Umit, saltano gli accordi tra Azra e lo zio

Tradimento torna in tv, in prima serata su Canale 5, il prossimo venerdì 10 ottobre 2025. Nuovi episodi inediti della nuova stagione regaleranno intrattenimento ai telespettatori: la soap opera turca di successo, in programma ogni venerdì sera fino a novembre, segue il dramma familiare dei protagonisti Oylum, Tolga e Yesim. In onda dalle 21.20 fino alle 00.10, la nuova puntata del 10 ottobre trasmetterà tre nuovi episodi nei quali non mancheranno rivelazioni inaspettate e colpi di scena. Umit si deciderà a dichiararsi a Yesim, ma il suo piano non volgerà al termine dopo una triste scoperta. A casa di Guzide, poi, si presenterà Cemile, l'ostetrica che ha fatto nascere Dundar.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento del 10 ottobre

Nei nuovi episodi di Tradimento, in onda venerdì 10 ottobre dalle 21.20 su Canale5, Cemile si presenterà a casa di Guzide. Si tratta dell'ostetrica che ha fatto nascere Dundar: affermerà che Guzide non è la sua vera madre e che dovrebbe ripetere il test. Intanto, Kadriye irromperà a casa di Mualla e le rinfaccerà i torti subiti da suo marito. Sarà, però, accusata di avere un solo obiettivo: puntare alle ricchezze della dinastia Dicleli.

Umit si deciderà a dichiararsi a Yesim, ma la cena insieme prenderà una piega differente. Lei riceverà una telefonata da Dundar. Uscita dal ristorante, Umit la seguirà: assisterà alla scena di un uomo che salirà sulla sua auto. Ritornerà, così, a casa con il cuore affranto.

Saltano gli accordi tra Azra e lo zio: cosa scoprirà lui

Nel terzo e ultimo episodio della puntata di venerdì 10 ottobre 2025 Azra non riceverà più in dono la casa promessa dallo zio, così come avevano deciso gli accordi. Quest'ultimo cambierà idea quando scoprirà che Sezai, anziché nascondere la figlia, la inviterà a consegnarsi alla polizia.