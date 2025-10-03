Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito

Tradimento, anticipazioni 10 ottobre: la delusione di Umit, saltano gli accordi tra Azra e lo zio

Le anticipazioni della puntata di Tradimento, soap opera turca in onda su Canale5, di venerdì 10 ottobre 2025. Nei nuovi episodi salteranno gli accordi tra Azra e lo zio.
Arriva il Festival che fa rumore: 4 e 5 ottobre, Roma. Prenota il tuo posto gratuito!
A cura di Gaia Martino
1 CONDIVISIONI
Immagine

Tradimento torna in tv, in prima serata su Canale 5, il prossimo venerdì 10 ottobre 2025. Nuovi episodi inediti della nuova stagione regaleranno intrattenimento ai telespettatori: la soap opera turca di successo, in programma ogni venerdì sera fino a novembre, segue il dramma familiare dei protagonisti Oylum, Tolga e Yesim. In onda dalle 21.20 fino alle 00.10, la nuova puntata del 10 ottobre trasmetterà tre nuovi episodi nei quali non mancheranno rivelazioni inaspettate e colpi di scena. Umit si deciderà a dichiararsi a Yesim, ma il suo piano non volgerà al termine dopo una triste scoperta. A casa di Guzide, poi, si presenterà Cemile, l'ostetrica che ha fatto nascere Dundar.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento del 10 ottobre

Nei nuovi episodi di Tradimento, in onda venerdì 10 ottobre dalle 21.20 su Canale5, Cemile si presenterà a casa di Guzide. Si tratta dell'ostetrica che ha fatto nascere Dundar: affermerà che Guzide non è la sua vera madre e che dovrebbe ripetere il test. Intanto, Kadriye irromperà a casa di Mualla e le rinfaccerà i torti subiti da suo marito. Sarà, però, accusata di avere un solo obiettivo: puntare alle ricchezze della dinastia Dicleli.

Immagine

Umit si deciderà a dichiararsi a Yesim, ma la cena insieme prenderà una piega differente. Lei riceverà una telefonata da Dundar. Uscita dal ristorante, Umit la seguirà: assisterà alla scena di un uomo che salirà sulla sua auto. Ritornerà, così, a casa con il cuore affranto.

Leggi anche
Tradimento, anticipazioni 3 ottobre: Kadriye rivela a Guzide la sua relazione con Tahir

Saltano gli accordi tra Azra e lo zio: cosa scoprirà lui

Nel terzo e ultimo episodio della puntata di venerdì 10 ottobre 2025 Azra non riceverà più in dono la casa promessa dallo zio, così come avevano deciso gli accordi. Quest'ultimo cambierà idea quando scoprirà che Sezai, anziché nascondere la figlia, la inviterà a consegnarsi alla polizia.

Serie Tv e Fiction
1 CONDIVISIONI
Immagine
È morto Remo Girone, addio all'attore de La Piovra: aveva 76 anni
L'attore morto improvvisamente nella sua casa a Monaco
Ha fatto la storia della tv con il ruolo di Tano Cariddi ne La piovra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views