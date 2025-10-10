Tradimento, anticipazioni 17 ottobre: Yesim tradisce il marito con Dundar, Tarik lo scopre e la caccia di casa

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda venerdì 17 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Tarik avrà le prove del tradimento di Yesim con Dundar. La sua vendetta sarà crudele. Umit, intanto, confesserà di essere innamorato di Yesim.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda venerdì 17 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Andranno in onda tre nuovi episodi della soap turca, che come sempre saranno ricchi di colpi di scena. Tarik avrà le prove del tradimento di Yesim con Dundar. Non si limiterà a cacciarla di casa, ma mentirà anche alla figlia sostenendo che la madre l'abbia abbandonata. Umit confesserà di essere innamorato di Yesim, per questo ha aiutato il marito di lei a scoprire la relazione extraconiugale.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento del 17 ottobre

Nella puntata di Tradimento, in onda il 17 ottobre, Umit scopre che Yesim si vede con Dundar e lo riferisce a Tarik. Quest'ultimo, intanto, intima a Yesim di mandare via di casa Ilknur, ma lei si rifiuta di assecondare la richiesta del marito. Inoltre gli chiede oltre sette milioni per rilevare un ristorante insieme a Umit. Alla festa per il compleanno di Kahraman, si presenta anche Kandriye. Kahraman svela che Kandriye è la sua vera madre, mentre suo padre era Tahir Dicleli. Sezai ha intenzione di portare Ipek dalla polizia perché possa confessare l'omicidio di Serra, ma lei lo implora di avere pietà.

Tarik fa credere alla figlia che Yesim l'abbia abbandonata

Una presunta ostetrica sostiene che Dundar non sia il figlio di Guzide. Yesim si apparta in hotel con Dundar. Umit informa Tarik che li raggiunge. L'uomo si finge un cameriere, entra nella stanza e li riprende con il cellulare. Tarik caccia di casa sia Yesim che Ilknur. Inoltre, convince Oyku che sua madre abbia deciso di abbandonarla per poter partire per l'Australia. Fa leggere alla bambina un messaggio finto. Umit confessa di essere innamorato di Yesim, per questo ha aiutato Tarik a scoprire il tradimento della moglie con Dundar. Kahraman ottiene le prove che Ilgin e Necati si sono appropriati del DNA di Ozan nel tentativo di accaparrarsi le ricchezze degli Yenersoy.