Tradimento, anticipazioni del 31 ottobre: Selin scappa dai domiciliari poi minaccia Ipek che ha un aborto

Le anticipazioni della prossima puntata di Tradimento, in onda venerdì 31 ottobre alle ore 21:20. Guzide ha un sospetto. Inizia a credere che Tarik abbia preso suo figlio subito dopo la nascita e lo abbia scambiato con un altro bebè. Taner si impegna per trovare la verità. Intanto, Sezai indirizza a Guzide una lettera d'addio. Yesim continua a tenere a distanza Dundar ma quest'ultimo fa tutto il possibile per instaurare un dialogo con lei. Dundar, esasperato, intima a Tarik di cancellare il video incriminante. Ipek diffonde sui social delle foto con Oltan, la reazione dell'uomo è furiosa.

Mualla svela a Kadriye che Can non è suo nipote. In realtà, è il figlio di Behram. Mualla teme di poter perdere Kahraman e quindi decide di non agire ancora con Kadriye. Spera che sia proprio lui ad allontanare la madre. Selin ottiene gli arresti domiciliari. Tuttavia, si rivolge a Tolga e gli chiede di manomettere il braccialetto elettronico perché vorrebbe recarsi al cimitero a visitare la tomba della sorella. In realtà, è una bugia. Selin, infatti, si dà alla fuga. Guzide si offre di aiutare Azra in un momento di difficoltà. Selin si reca a casa di Ipek e la minaccia. La donna, scossa dall'accaduto, ha un aborto spontaneo. Kahraman chiede a Kadriye di lasciare immediatamente casa sua. I due hanno un confronto e Kadriye finalmente scopre che Kahraman è figlio di Sezai.