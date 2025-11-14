Tradimento, anticipazioni 21 novembre: Guzide cerca il video che incastra Tarik

Tradimento torna con un nuovo episodio su Canale 5 venerdì 21 novembre dalle 21:20. La serie turca con Vahide Perçin continua a intrecciare segreti, misteri e tensioni che mettono a dura prova i protagonisti.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento del 21 novembre

Nella nuova puntata, Guzide si reca da Nermin, la vedova del medico che l’ha aiutata a partorire, e scopre un dettaglio sorprendente: nel 1998, durante i parti, era presente un altro uomo, Lutfu Taninir, che aveva assistito le partorienti. Questo misterioso personaggio attira subito l’attenzione di Guzide, che inizia a indagare con determinazione, cercando di capire quale ruolo abbia avuto negli eventi che hanno segnato la sua vita e che potrebbero ancora influenzare il presente. Intanto, Selin ottiene la scarcerazione in attesa del processo, un passo importante che le permette di affrontare la situazione fuori dal carcere, anche se le tensioni con gli altri protagonisti restano alte. Ma il nodo più caldo della puntata riguarda il video che Yesim ha confessato di aver girato: riprende Tarik mentre uccide Korkmaz, ma attualmente il filmato non è più nelle sue mani. Guzide, consapevole dell’importanza di quel video, chiede l’aiuto di Tolga per recuperarlo, pronta a fare qualsiasi cosa pur di scoprire la verità e smascherare il colpevole.

Il mistero di Lutfu e la corsa contro il tempo per il video

Il nuovo episodio mette in luce due filoni narrativi che terranno gli spettatori con il fiato sospeso: da un lato, Guzide si concentra sul misterioso Lutfu Taninir, cercando indizi sul suo passato e sul possibile coinvolgimento in eventi oscuri; dall’altro, la ricerca del video diventa una vera e propria corsa contro il tempo. Ogni passo falso potrebbe compromettere le prove e lasciare Tarik libero di agire indisturbato, mentre Guzide e Tolga cercano di ricostruire la verità prima che sia troppo tardi.