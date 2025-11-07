Tradimento, anticipazioni 14 novembre: Oylum si chiede chi siano i suoi genitori, Mualla va da Guzide

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda venerdì 14 novembre, dalle 21.20 su Canale5. Intrighi, vendette e segreti tornano a scuotere la vita dei protagonisti, mentre i rapporti tra le famiglie si fanno sempre più tesi e imprevedibili.

L'appuntamento con la fiction Tradimento torna venerdì 14 novembre 2025, dalle 21:20 alle 00:10 su Canale 5. La soap turca torna ad appassionare gli spettatori Mediaset, con nuovi intrighi, vicende nascoste e vendette da consumare, che scuoteranno inevitabilmente le vite dei protagonisti. Nel frattempo i rapporti tra le famiglie, rischiano di inasprirsi ancora di più.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento di venerdì 14 novembre

Stando alle anticipazioni dei prossimi episodi della soap, Mualla non riesce a riprendersi, il suo stato d'animo è sempre più cupo perché non riesce ad accettare il fatto che Kahraman abbia deciso di lasciare la loro casa: lui ha scelto, arbitrariamente, di non occuparsi più di tutto ciò che riguarda la loro famiglia e gli affari. Mualla, quindi, presa dallo sconforto parla con Celal che quindi assiste ad un lungo sfogo. Dopo questa conversazione, però, alla donna viene l'idea di recarsi a casa di Guzide.

Kahraman parla con Sezai, Oylum si interroga sulla verità

Intanto Kahraman incontra Sezai con il quale ha un lungo confronto e gli confessa che non riesce a sentirlo come il suo vero padre. Sezai, intanto, deve affrontare anche un'udienza in tribunale per il divorzo da Guzide, ma ancora una volta, davanti al giudice, dice di non voler divorziare e di essere ancora innamorato di lei. Kahraman e Oylum vanno a cena da Guzide, ed è in quel momento che Mualla si presenta, pur senza essere stata invitata, portando con sé gustose prelibatezze. Durante la cena Mualla si scusa per il dolore che ha causato alla famiglia di Guzide e, nel frattempo, chiede al nipote e a Oylum di tornare a vivere con lei. I ragazzi, sembra siano intenzionati ad accettare. Oylum intanto, continua a domandarsi chi siano i suoi veri genitori e cosa sia successo il giorno della sua nascita e chiede aiuto a Celal per riuscire a scoprire la verità.