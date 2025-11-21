Tradimento, anticipazioni finale di stagione del 28 novembre: Guzide scopre la verità e denuncia Tarik

La soap opera turca Tradimento giunge ai titoli di coda. Il finale di stagione è previsto per venerdì 28 novembre 2025, in prima serata su Canale5. La serie turca con Vahide Perçin protagonista, continua a intrecciare segreti, misteri e tensioni che mettono a dura prova i protagonisti. E nel gran finale la protagonista Guzide si troverà a dover fare i conti con le verità tenute nascoste a lungo. Dovrà prendere scelte decisive per il proprio futuro e per quello della sua famiglia. Tra le rivelazioni più sorprendenti, verranno alla luce i nuovi elementi sul passato dell’ex marito Tarik, interpretato da Mustafa Uğurlu, che daranno il via a una catena di eventi, destinata a cambiare per sempre gli equilibri. Ecco le anticipazioni spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento di venerdì 28 novembre

Nei due nuovi episodi di Tradimento, quelli di finali, in onda venerdì 28 novembre 2025, dalle 21.20 su Canale5, dopo un lungo percorso di sofferenze, la stimata giudice Guzide affronterà la resa dei conti più difficile della sua vita. La chiusura della stagione sarà intensa e sigillerà con forza e sentimento tutte le vicende rimaste fino ad ora in sospeso. Ipek, con la complicità di Neva, deciderà di vendicarsi di Azra. Grazie a Mualla e Celal, Guzide scoprirà dove si nasconde Tarik e verrà a sapere che suo figlio è morto.

Guzide denuncia Tarik, Celal rivela a Oylum la verità sui suoi genitori

Nel corso della puntata, Tolga riuscirà a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo farà vedere a Guzide. La donna deciderà allora di denunciare Tarik al procuratore. I colpi di scena proseguiranno quando Celal rivelerà a Oylum chi sono i suoi veri genitori. Dopo la scoperta, Oylum e Kahraman decideranno di andare a fare visita al vero padre di lei. Tolga, inoltre, spierà una conversazione tra Oltan e Mualla riguardante Can e, sospettando la verità, si dirigerà alla villa dei Dicleli.