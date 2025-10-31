Tradimento, anticipazioni 7 novembre: Ipek pronta a tutto dopo la richiesta di divorzio di Oltan

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda venerdì 7 novembre, dalle 21.20 su Canale5. Intrighi, vendette e segreti tornano a scuotere la vita dei protagonisti, mentre i rapporti tra le famiglie si fanno sempre più tesi e imprevedibili.

Venerdì prossimo, 7 novembre 2025, dalle 21.20 alle 00.10 su Canale5, è in programma la nuova puntata della soap turca Tradimento. Intrighi, vendette e segreti tornano a scuotere la vita dei protagonisti, mentre i rapporti tra le famiglie si fanno sempre più tesi e imprevedibili.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento di venerdì 7 novembre

La pace tra Ipek e Oltan dura ben poco. Nella nuova puntata, l’avvocato del marito si presenta da Ipek con una notizia che la lascia senza parole: Oltan ha deciso di chiedere il divorzio. La decisione arriva dopo aver scoperto dell’aborto e segna un punto di non ritorno nel loro matrimonio già incrinato da tempo. Ma Ipek non ha alcuna intenzione di firmare un accordo consensuale: si oppone con forza, determinata a non lasciare che le cose si chiudano così facilmente. Ferita e umiliata, Ipek perde il controllo e punta il dito contro Neva, accusandola di aver raccontato tutto a Oltan. Tra le due donne esplode un nuovo scontro, fatto di parole pesanti e rancori che covavano da tempo. Dietro l’apparente calma di Ipek, si nasconde ora una determinazione più pericolosa che mai: la donna sembra disposta a tutto pur di vendicarsi e recuperare il potere che sente di aver perso.

Sezai nei guai: un’ingiunzione da due milioni e mezzo

Mentre le tensioni tra Ipek e Oltan raggiungono il punto di rottura, Sezai si trova ad affrontare un problema gravissimo. Alcuni uomini si presentano al suo studio legale per sequestrare le proprietà a causa di un’ingiunzione di pagamento pari a due milioni e mezzo. Un colpo durissimo che rischia di travolgere tutto ciò che Sezai ha costruito. Guzide, con la sua consueta lucidità, intuisce subito che dietro a questa manovra potrebbe esserci proprio Ipek. Se la sua intuizione fosse corretta, si tratterebbe dell’ennesima mossa calcolata per vendicarsi di chi l’ha messa alle strette.