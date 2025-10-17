Tradimento, anticipazioni 24 ottobre: la decisione di Oltan e la richiesta di Yesim a Tarik

Venerdì prossimo, 24 ottobre 2025, dalle 21.20 alle 00.10 su Canale5, è in programma la nuova puntata di Tradimento, composta da tre episodi. La soap opera turca ogni settimana regala intrattenimento ai telespettatori appassionati delle vicende familiari, e che vede protagonista Vahide Percin, attrice turca già celebre nel piccolo schermo italiano per il ruolo di Hunkar Yaman in Terra Amara. Girata a Istanbul, la serie televisiva racconta un dramma familiare: segreti e bugie si intrecciano nella vita di ogni personaggio, mettendo a dura prova relazioni ed equilibri. Nell'episodio del 17 ottobre 2025, Tarik ha mentito alla figlia sostenendo che la madre Yesim l'ha abbandonata: la bambina, nella nuova puntata, scoprirà la verità quando la madre si presenterà a scuola per riabbracciarla. Oltan, inoltre, si deciderà a sposare Ipke, ma solo per sdebitarsi.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento del 24 ottobre

Nella nuova puntata di Tradimento del 24 ottobre 2025, in prima serata su Canale5, Yesim (interpretata da Asena Girisken) si recherà a scuola dalla figlia per riabbracciarla. La bambina, allora, capirà che Tarik le ha mentito dicendole che sua madre era partita per l'Australia e che l'aveva abbandonata. Yesim, allora, si presenterà in ufficio da Tarik per proporgli un accordo di separazione. Gli prometterà che non chiederà soldi, in cambio della custodia della bambina.

Oltan si deciderà a sposare Ipek, ma solo per sdebitarsi

I colpi di scena continueranno quando Oltan (interpretato da Cem Bender) si deciderà a sposare Ipek, ma solo per sdebitarsi. Non avrà, però, intenzione di vivere insieme a lei e al bambino in arrivo. Kadriye, intanto, si trasferirà nella villa Dicleli trovando però il disaccordo di di Mualla e lo stupore di Oylum, che non era stata informata dal marito della novità.