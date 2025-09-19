Tradimento, anticipazioni 26 settembre: la reazione di Selin alla morte della sorella

Tradimento torna in prima serata su Canale5 venerdì 26 settembre 2025, con nuovi episodi inediti della seconda stagione. La soap turca di successo, in programma ogni venerdì sera fino a novembre, dopo la puntata di venerdì 19 settembre, regalerà ai telespettatori nuove rivelazioni. Ambientata a Istanbul, racconta un dramma familiare: tra segreti e bugie, le storie dei personaggi si intrecciano mettendo a rischio rapporti ed equilibri. Nella seconda stagione non mancano i colpi di scena legati alle vicende dei protagonisti, tra Oylum, Tolga e Yesim. Nella nuova puntata andranno in onda tre episodi: dopo la morte della sorella, Selin, sconvolta, metterà a soqquadro la cella del carcere. Oylum, invece, minaccerà Mualla: ecco cosa succederà nei tre nuovi episodi della puntata di venerdì 26 settembre.

Anticipazioni puntata Tradimento del 26 settembre

Nella puntata di venerdì 26 settembre 2025 andranno in onda tre nuovi episodi della soap Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Guzide affronterà Sezai e gli dirà di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman. Selin, sconvolta dalla notizia della sorella Serra, morta dopo essere caduta dalle scale insieme al bambino che portava in grembo, metterà a soqquadro la cella del carcere. Nel secondo episodio dell'appuntamento, Yesim e Umit avranno un colloquio per un lavoro, ma il cliente, un uomo apparentemente viscido, si rivelerà interessato solo a Yesim. Umit andrà su tutte le furie e lo aggredirà.

La minaccia di Oylum a Mualla

Nel terzo e ultimo episodio della puntata di venerdì 26 settembre, Mualla vorrà a tutti i costi cercare di riportare Berhan a casa. A completare il quadro, altre rivelazioni inaspettate. Oylum le mostrerà un video dove dichiarerà che il bambino è figlio di Tolga. Allora, minaccerà di mostrarlo a tutta la famiglia.