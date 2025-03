video suggerito

Can Yaman torna su Canale5 con la serie Il turco: quando andrà in onda la fiction con Greta Ferro In onda su Canale5, la miniserie Il turco con Can Yaman e Greta Ferro. La fiction andrà in onda martedì 25 marzo e giovedì 27 marzo. Dal 21 marzo, dieci minuti della serie saranno visibili in anteprima su Mediaset Infinity. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Can Yaman torna su Canale5. Mediaset, infatti, trasmetterà la miniserie Il turco che lo vede protagonista nel ruolo di Hasan, un giannizzero ottomano sfuggito alla condanna a morte. Canale5 proporrà la fiction in un doppio appuntamento previsto per martedì 25 marzo e giovedì 27 marzo. Inoltre, gli spettatori potranno assistere a dieci minuti della serie in anteprima. Basterà collegarsi alla piattaforma Mediaset Infinity il 21 marzo. Nel cast anche l'attrice Greta Ferro, che interpreta Gloria. La trama racconta le vicende di Hasan che cerca rifugio a Moena dove incontra e si innamora di Gloria, che lo cura con le erbe. Poi, il soldato per ricambiare l'affetto ricevuto dal popolo, guiderà la rivolta contro chi li opprime.

La trama della miniserie Il turco con Can Yaman

La narrazione ha inizio a Moena nel 1683. Hasan sfugge a una condanna a morte durante l'assedio di Vienna. A prendersi cura di lui, Gloria, che lo cura con le erbe. Tra loro nasce un'appassionata storia d'amore. Hasan viene accolto con calore dalla comunità di Moena, che intende proteggerlo. Per sdebitarsi, il soldato decide di difendere a sua volta quel popolo, guidando una rivolta contro chi li ha ridotti in povertà con tasse esorbitanti.

Il cast de Il turco

Nel cast della miniserie Il turco oltre a Can Yaman che interpreta Hasan e a Greta Ferro che interpreta Gloria; ci sono anche attori internazionali come Will Kemp che abbiamo visto in Girlfriends' Guide to Divorce; Kieran O'Reilly, protagonista di Vikings; David Nykl già nel cast di Stargate: Atlantis; Slavko Sobin protagonista di Django e Kaos e Magnus Samuelsson che abbiamo già visto in film come The Last Kingdom. La miniserie "Il Turco" di Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, vede alla regia Uluç Bayraktar. È distribuita dalla casa di produzione turca, Madd Entertainment ed è realizzata da Ay Yapim.