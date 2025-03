video suggerito

Ascolti tv domenica 2 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Tradimento e Che Tempo Che Fa Chi ha vinto la prima serata degli ascolti tv di domenica 1 marzo: Rai1 con Imma Tataranni (4.3 milioni e 23.8%), Canale 5 con Tradimento (2.1 milioni e 13%), Nove con Che Tempo Che Fa (8.9%).

Gli ascolti di domenica 1 marzo nella prima serata: in onda film, fiction televisive, programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai1 ha trasmesso il secondo appuntamento con Imma Tataranni: nel cast Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Barbara Ronchi. Su Canale 5, una nuova puntata della soap opera turca Tradimento. Su Nove, una nuova puntata di Che Tempo Che Fa con ospite Stefano De Martino.

La sfida degli ascolti tra Imma Tataranni, Tradimento e Fabio Fazio

La serata di domenica 1 marzo ha visto su Rai1 la seconda puntata della quarta stagione di Imma Tataranni: 4.331.000 spettatori e share 23.8%. Su Canale 5, un nuovo appuntamento con la soap turca Tradimento: 2.194.000 spettatori e share 13%. Che Tempo Che Fa sul Nove è stato visto da 1.756.000 spettatori per uno share pari all'8.9%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

I dati Auditel delle altre reti generaliste: su Rai2 l'episodio 3 della stagione 22 di N.C.I.S ha conquistato 652.000 spettatori per uno share pari al 3.2%. Una nuova puntata di Report e delle sue inchieste su Rai3, con la conduzione di Sigfrido Ranucci: 1.316.000 spettatori e share del 7%. Le Iene Show è il programma in onda su Italia 1, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni: 1.472.000 spettatori e share 10.7%. Il programma di attualità e approfondimento di Rete4, Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi, ha raccolto 690.000 spettatori e uno share pari al 4.8%. Un ex agente della CIA viene richiamato in servizio per una missione molto personale e si ritrova a dover affrontare il suo ex allievo in un gioco mortale. È la trama di The November Man, su Tv8, visto da 186.000 spettatori e share pari all'1%. Su La7, in onda una puntata speciale di La7Doc Trump vs Zelensky – Lo Scontro che passerà alla Storia raggiunge 966.000 spettatori e il 4.9%.

I dati dell'access prime time

Tutti i dati dell'access prime time: Affari Tuoi su Rai1 segna 6.008.000 spettatori per il 29.8% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint fa 2.276.000 spettatori e l'11.3% di share.