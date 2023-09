Chi è Joshua Kalman, il marito di Cesara Buonamici: sposati dopo 24 anni di fidanzamento Joshua Kalman è il marito della giornalista Cesara Buonamici, con cui sta insieme dal 1998. Ha 72 anni, fa il medico e ha origini israeliane. I due si sono sposati nel 2022 con rito civile e non hanno figli.

A cura di Sara Leombruno

Joshua Kalman è il marito di Cesara Buonamici: ha 72 anni, fa il medico e ha origini israeliane. I due si sono sposati nel 2022, ma la loro storia d'amore è iniziata nel 1998. La cerimonia è stata effettuata con un rito civile nella città natale di Cesara, Fiesole, in Toscana. A officiare era stato il sindaco della città, Anna Ravoni, amica di lunga data di entrambi. L'uomo e la giornalista 66enne non hanno figli. Insieme vivono a Roma per motivi lavorativi, anche se la giornalista non ha mai smesso di fare ritorno nella sua terra natia.

Chi è Joshua Kalman, medico e marito di Cesara Buonamici

Joshua Kalman è nato nel 1951 in Israele. Figlio di una famiglia di medici, ha studiato medicina e poi si è trasferito in Italia, dove ha conosciuto Buonamici all'età di 47 anni. Nel suo Paese d'origine Kalman era molto affermato nella sua professione, e tra gli anni Ottanta e Novanta è stato operante anche in Italia. Ha svolto anche il lavoro di traduttore, occupandosi di opere come Il gelataio Tirelli di Tamar Meir.

Il matrimonio celebrato dopo 24 anni di fidanzamento

Joshua Kalman e Cesara Buonamici si sono sposati a Fiesole il 14 maggio 2022 a Fiesole. I festeggiamenti sono proseguiti presso la Terrazza Borrimini a Roma con una cerchia ristretta di invitati, tra cui Cesare Prandelli, Emanuele Filiberto e Clemente Mimun. Come anticipato, il matrimonio con rito civile (i due non professano la stessa religione) è stato celebrato da Anna Ravoni, sindaco di Fiesole. Prima di decidere di sposarsi, la giornalista aveva dichiarato a Verissimo di Silvia Toffanin di non aver mai pensato al matrimonio fino ad allora perché temeva che il “sì” potesse mettere fine all’incantesimo della loro relazione. Pochi mesi dopo, però, i due hanno deciso di convolare a nozze. Nell'intervista, Buonamici aveva parlato del compagno dicendo: "Joshua mi porta ancora il caffè ogni mattina. Siamo allegri, a volte un po' arrabbiati. Mi ha reso una donna migliore. Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione. Mi ha arricchito molto".

Cesara Buonamici e Joshua Kalman non hanno figli: "Purtroppo non sono arrivati"

Kalman e Buonamici non sono genitori, ma non per loro scelta. Sul marito Joshua Kalman, sempre a Verissimo, Cesara Buonamici aveva specificato: “I figli? Purtroppo non sono mai arrivati. Nonostante questo c’è stato uno scambio prezioso tra di noi, anche se ognuno ha mantenuto la sua fede. Abbiamo molta sintonia”.