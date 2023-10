Jodie Turner-Smith vuole il divorzio da Joshua Jackson, dopo quattro anni di matrimonio Jodie Turner-Smith ha chiesto il divorzio al marito Joshua Jackson dopo tre anni di matrimonio, come confermato dalla rivista People. I due avevano avuto una bambina nel 2020, per la quale l’attrice ha chiesto l’affido congiunto.

A cura di Ilaria Costabile

Stando a quanto riportato dalla testata People, Jodie Turner-Smith avrebbe chiesto il divorzio da suo marito Joshua Jackson, dopo più di tre anni di matrimonio. I due sono convolati a nozze nel 2019, e l'attrice avrebbe depositato la richiesta di presso la Corte Superiore di Los Angeles.

La richiesta di divorzio da parte di Jodie Turner- Smith

I due erano stati avvistati alla settimana della moda di New York e anche a inizio settembre per festeggiare i 37 anni dell'attrice, inoltre erano apparsi l'uno accanto all'altra nella pubblicità di una nota macchina di lusso. Sembrava, quindi, che non ci fossero problemi e che il matrimonio procedesse a gonfie vele, ma evidentemente qualcosa deve aver fatto precipitare l'equilibrio della coppia, che nel 2020 aveva avuto anche una bambina, di cui Jodie Turner-Smith ha chiesto l'affido congiunto insieme al marito, presentando l'istanza di divorzio. Al momento, da parte di nessuno dei due c'è stato un annuncio pubblico della loro separazione.

Joshua Jackson e Jodie Tuner–Smith, foto Getty Images

L'amore tra Jodie Turner-Smith e Joshua Jackson

Il primo incontro, avvenuto nel 2018, in occasione del 40esimo compleanno di Usher, come raccontato dall'attrice di White Noise, si concluse con una notte di passione, dopo la quale è poi nata la loro storia d'amore. Era l'agosto del 2019 quando iniziarono a spargersi le prime voci di un matrimonio segreto tra i due che, in effetti, fu confermato proprio da People, che rivelò dicembre 2019 come data in cui Jodie Smith e Joshua Jackson pronunciarono il fatidico sì. L'attrice aveva dichiarato in un'intervista di essere felice di aver incontrato l'ex protagonista di Dawson Creek, perché sentiva che lui le sarebbe stato sempre affianco: "Penso sia bellissimo stare con qualcuno che sia così amorevole, complice. Siamo come specchi l'uno per l'altro, siamo simili davvero in molte cose, lo adoro" aveva dichiarato.