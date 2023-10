Meryl Streep si separa dal marito Don Gummer dopo 45 anni di matrimonio e 4 figli insieme Meryl Streep e Don Gummer annunciano il divorzio dopo 45 anni insieme, quattro figli e cinque nipoti. In realtà, l’attrice premio Oscar e il noto scultore vivrebbero “vite separate” già da sei anni. Nonostante la rottura, “si prenderanno sempre cura uno dell’altra”.

A cura di Elisabetta Murina

Meryl Streep e il marito Don Gummer si separano. Dopo 45 anni insieme, quattro figli e cinque nipoti, l'attrice e il noto scultore annunciando che il loro matrimonio è arrivato al capolinea. Stando a quanto hanno dichiarato al New York Post, i due vivrebbero "vite separate" già da sei anni.

L'annuncio del divorzio

È con una dichiarazione congiunta rilasciata al New York Post che la coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio, iniziato nel 1978 dopo che il fratello di lei li aveva fatti conoscere lo stesso anno. L'attrice premio Oscar e il noto scultore non hanno specificato le cause della rottura, pur rivelando di aver intrapreso "vite separate" già sei anni fa. Stando a quanto riporta il tabloid americano, Meryl Streep e Don Gummer sono stati visti insieme l'ultima volta in occasione della cerimonia degli Oscar nel 2018. Ritirando il premio, all'inizio del suo discorso, l'attrice disse: "Per prima cosa ringrazierò Don, voglio che tu sappia che tutto ciò che apprezzo di più nella nostra vita me lo hai dato tu". Nonostante la separazione, i due hanno fatto sapere che si "prenderanno sempre cura uno dell'altra".

La storia d'amore tra Meryl Streep e Don Gummer

Streep e Gummer si sono sposati nel 1978, lo stesso anno in cui il fratello di lei li aveva fatti conoscere. Nel corso del loro matrimonio, durato 45 anni, sono diventati genitori di quattro figli, un maschio e tre femmine, che hanno rispettivamente, 43, 30, 37 e 30 anni. Tutti e quattro hanno seguito le orme della mamma e lavorano nel mondo dello spettacolo: il primogenito Henry Wolfe si occupa di musica, mentre Mamie Gummer, Grace Gummer e Louisa Jacobson sono diventate attrici. I due sono diventati anche nonni di cinque nipotini: Henry ha avuto due figli con Tamryn Storm Hawker, Mamie altri due con il marito Mehar Sethi e Grace è recentemente diventata mamma del primo figlio con il produttore discografico Mark Ronson.