Cesara Buonamici si sposa, il matrimonio con Joshua Kalman dopo 24 anni di fidanzamento La giornalista del TG5 ha sempre preferito frenare sul matrimonio: “Quando le cose funzionano, ti sembra di non voler rompere l’incantesimo”. Le nozze si terranno la prossima estate a Fiesole, in Toscana, con rito civile.

A cura di Giulia Turco

(Cesara Buonamici e Joshua Kalman, 2018).

Cesara Buonamici si sposa. Al suo fianco da 24 anni c'è il compagno e medico israeliano Joshua Kalman. In un'intervista a Verissimo, la riservata conduttrice aveva confidato a Silvia Toffanin di non aver mai messo in conto seriamente le nozze con il suo compagno di vita per timore che il legame messo nero su bianco potesse rovinare il loro equilibrio di coppia. Ora però non ci sono più dubbi: i due saranno dichiarati marito e moglie la prossima estate con un rito civile a Fiesole, in Toscana, città d'origine di Cesara Bonamici. A darne conferma è Novella 2000 che ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio.

Chi è Joshua Kalman futuro marito di Cesara Buonamici

Joshua Kalman è il medico di 71 anni che presto sposerà Cesara Buonamici. Di origini israeliane, è figlio di genitori ebrei ungheresi, ma l'incontro con la giornalista è avvenuto nella Capitale. "Mi ha resa una donna migliore", ha raccontato la conduttrice a Verissimo lo scorso ottobre. "Lui mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C'è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha mantenuto la propria fede". A Silvia Toffanin ha confessato che il compagno è una persona molto gentile e premurosa: "Mi porta ancora il caffè ogni mattina", ha raccontato. "A volte io sono pesante, ma anche lui lo è e glielo dico spesso. Siamo allegri, a volte un po' arrabbiati, ma abbiamo una buona sintonia. Ci piace molto viaggiare". Sul matrimonio però ha sempre preferito aspettare: "Quando le cose funzionano, ti sembra di non voler rompere l'incantesimo".

(Cesara Buonamici e Joshua Kalman, 2004).

Quando vennero rapinati a Firenze

Ad aprile 2021 la giornalista e il compagno sono stati protagonisti di uno spiacevole episodio a Firenze. Mentre si trovavano a bordo di un’auto a Impruneta, due individui appartenenti alla banda dei Rolex sono scesi da uno scooter strattonando il braccio ad entrambi e rubando loro due preziosi orologi, un Patek Philippe Nautilus e un Cartier Panther. La giornalista aveva lanciato in prima persona il servizio sulla rapina: “Stavolta la rapinata ero io”. I malcapitati sono stati in seguito arrestati.