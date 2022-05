Cesara Buonamici ha sposato Joshua Kalman dopo 24 anni di fidanzamento, le nozze con rito civile Cesara Buonamici ha detto sì al suo neo marito Joshua Kalman, il medico di origini israeliane 71enne con cui è fidanzata da 24 anni. Le foto del rito civile diffuse dal direttore del Tg 1 Clemente Mimun.

Ph Credits Account Twitter Clemente Mimun

Ieri si sono celebrate le nozze civili di Cesara Buonamici e Joshua Kalman dopo 24 anni di fidanzamento. Il celebre volto del Tg 5 tempo fa raccontò di non avere mai pensato al matrimonio per paura che potesse rovinare il rapporto con il suo compagno, il medico di 71 anni di origini israeliane. Le cose sono cambiate, la coppia ha deciso di coronare il loro amore giurandosi amore eterno.

Le nozze di Cesara Buonamici e Joshua Kalman

Cesara Buonamici ha detto sì al suo neo marito, Joshua Kalman, suo compagno da 24 anni. La cerimonia si è svolta a Fiesole, città natale della giornalista volto storico del telegiornale, ed è stata immortalata da Clemente Mimun, giornalista e direttore del Tg 5 il quale ha condiviso le fotografie su Twitter. Presenti al matrimonio anche Cesare Prandelli, Leonardo Tricarico, Mario Sestiti e Emanuele Filiberto di Savoia che ha fatto gli auguri alla coppia su Instagram con una story. Mercoledì, fa sapere La Repubblica, attendono cento invitati alla Terrazza Borromini a Roma dove festeggeranno il loro matrimonio.

La storia d'amore con Joshua Kalman

Il medico di origini israeliane, 71 enne, ha stravolto la vita della giornalista Cesara Buonamici dal primo giorno che si sono incontrati, a Roma. "Lui mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C'è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha mantenuto la propria fede" raccontò il volto del Tg 5 a Verissimo. Joshua Kalman è figlio di genitori ebrei ungheresi ed è un vero gentiluomo: "Mi porta ancora il caffè ogni mattina" aggiunse la Buonamici a Silvia Toffanin, un gesto così romantico che arriva ancora oggi dopo 24 anni di fidanzamento. Ieri hanno deciso di coronare il loro amore con le nozze, sposandosi in un rito civile prima di festeggiare con amici e parenti.