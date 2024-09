video suggerito

Enzo Bambolina: “Non voglio che Lino Giuliano sia escluso dal GF, vi spiego in cosa ho sbagliato” Vincenzo Galasso, alias Enzo Bambolina, chiede alla produzione del GF che all’ex protagonista di Temptation Island non sia impedito l’accesso nella Casa dopo l’insulto omofobo rivoltogli. E sulle denuncia che Lino Giuliano sostiene di avere presentato, si difende: “Mi denuncia perché ho detto che suo padre è gay? Ero arrabbiato, ho riportato cose che mi erano state riferite”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Ricch*** di mer***”: un commento omofobo pubblicato su Instagram a poche ore dall’ingresso di Lino Giuliano nella Casa del Grande Fratello rischia di mettere in discussione la partecipazione del campano al reality. A fare da cornice alla vicenda è stato il post pubblicato sulla pagina del GF che ufficializza la partecipazione al programma dell’ex protagonista di Temptation Island. Tra i commenti incassati dal post anche quello di Vincenzo Galasso – alias Enzo Bambolina, famoso tiktoker campano – che aveva ironicamente alluso a una loro pregressa conoscenza. Niente di offensivo, solo una battuta, ma che ha visto il futuro concorrente del GF reagire malissimo tra insulti e minacce di querela. Scivolato nell’eccesso, Lino rischia adesso di vedere compromessa la sua partecipazione al reality. “Non mi auguro annullino la sua partecipazione. Mi dispiacerebbe se saltasse tutto”, confida Enzo a Fanpage.it che lo ha raggiunto per un commento.

Un commento scherzoso rivolto a un conoscente è sfociato in un insulto omofobo che rischia di compromettere la partecipazione di Lino al Grande Fratello. Che cosa è accaduto?

Chi mi segue sui social sa che io commento ironicamente quello che accade in tv e in rete ai personaggi famosi. Nulla di cattivo, li stuzzico ma è il mio personaggio. Nel caso di Lino, sotto il post di presentazione pubblicato sulla pagina Instagram del GF, gli avevo scherzosamente scritto di non dimenticare di dire che era stato con me. Stavo scherzando chiaramente, ma lui ha reagito chiamandomi “ricch*** di mer**”. Quando me ne sono reso conto, aveva già cancellato tutto ma gli screen stavano già girando in rete.

Tu e Lino vi conoscete?

Sì, ci conosciamo ed esiste un video TikTok che risale a 4/5 anni fa che lo dimostra. L’ho conosciuto perché ha sempre amato il mondo dello spettacolo e voleva diventare un cantante. Io sono un organizzatore di eventi per cui aveva voluto conoscermi. Ma il messaggio pubblicato sotto il post del GF era chiaramente scherzoso.

Nel post di scuse pubblicato da Lino sui social, ha scritto di avere reagito eccessivamente perché avresti tirato in ballo suo padre. A cosa si riferiva?

Te lo spiego. Dopo il commento di Lino, ho ricevuto decine di insulti dello stesso tipo in privato e in pubblico. Erano tantissimi, anche da parte dei suoi fan. C’era perfino chi mi augurava la morte. Per cui, preso dalla rabbia, ho raccontato in una room su Twitter che diverse persone mi avevano contattato per dirmi che anche il padre di Lino è gay e che per questo suo figlio si era comportato doppiamente male ad apostrofarmi in quel modo. C’è ancora l’audio in rete tratto da questa room ed è per questo che Lino nel suo messaggio scrive che avrei tirato in ballo suo padre. Ma non l’ho offeso, essere gay non è una malattia.

Certamente no, però – laddove fosse vera – potrebbe trattarsi di un’informazione che non è di dominio pubblico.

Credo sia stato consigliato da qualcuno quando ha scritto quel messaggio. E proprio perché lo conosco e so che è un bravo ragazzo, non sono andato a denunciarlo nonostante le insistenze di chi voleva che lo facessi. Poi leggo una sua story in cui dice che è stato lui a denunciare me per diffamazione. Per cosa mi denuncia? Per avere scherzato sul fatto che fosse stato con me?

Probabilmente, come ha scritto, non ha apprezzato le frasi sul padre che adesso circolano in rete.

Era una room di Twitter. In quel momento stavo male ed ero arrabbiato.

Saprai che dallo scorso anno l’editore Pier Silvio Berlusconi ha stabilito che il GF non veicoli messaggi trash o eccessivi. Alla luce dell’insulto omofobo ricevuto, credi che Lino debba essere escluso dal cast del programma?

Se dovesse essere escluso per questo motivo mi dispiacerebbe tantissimo. Per lo stesso motivo, nonostante le insistenze di chi mi conosce, ho deciso di non denunciarlo. Non ho intenzione di rovinarlo. Lo conosco, so che è un bravo ragazzo e che viene da una famiglia di brave persone. Ci sono rimasto male perché mi sono preso i peggiori insulti dopo questa storia, ha dato adito ai suoi follower di insultarmi. Ma non voglio che rischi il posto al GF per questo.

Vi siete sentiti in privato quando è scoppiata questa storia?

Mi ha contattato ma io non ho letto i messaggi. Dopo un po’ mi ha bloccato e non ho più potuto leggerli.