video suggerito

Javier Martinez smaschera gli autori del GF: “Mi mostreranno il bacio tra Lorenzo e Shaila per avere uno scontro” Al Grande Fratello nessuno crede che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato siano stati eliminati. Javier Martinez ha smascherato il piano degli autori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si avvicina il momento del confronto tra Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Durante la puntata in onda stasera, lunedì 28 ottobre, potrebbe esserci la resa dei conti con il ritorno dei due gieffini dalla Spagna. Intanto, nessuno nella casa ha mai creduto che Shaila e Lorenzo siano stati eliminati, come gli autori hanno fatto credere nella scorsa puntata.

Javier Martinez anticipa il piano degli autori su Shaila e Lorenzo

Javier Martinez non ha mai creduto che Shaila e Lorenzo siano stati davvero eliminati dal Grande Fratello a seguito del televoto. È convinto che i due siano in tugurio. Ovviamente non può immaginare che abbiano trascorso una settimana nel Grande Fratello spagnolo. Detto ciò, il gieffino è riuscito a inquadrare quelle che potrebbero essere le intenzioni degli autori. È certo che vogliano mostrargli un video in cui Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si baciano per poi ottenere uno scontro. Le sue parole sono state:

Uno scenario potrebbe essere che è stato tutto non dico un po’ studiato, ma quasi. Se li mandi insieme in tugurio, stanno insieme, magari si baciano e tu lo fai vedere a me, tu vuoi che io mi accenda in qualche modo. E lì crei lo scontro.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, scoppia la passione in Spagna

Intanto, il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha subito un'evoluzione durante la permanenza in Spagna. Se nella casa italiana sembravano ormai essersi allontanati, in Spagna hanno intrapreso una vera e propria relazione. I due hanno condiviso diversi momenti di intimità davanti alle telecamere. Shaila Gatta ha ammesso di temere il ritorno in Italia:

Io ho una gran paura di rientrare nella casa italiana. In questo momento io sono un po' più scomoda per gli altri probabilmente. Quello che proviamo noi dentro lo sappiamo solo noi, per quanto uno possa parlare e giudicare, io non posso convincere nessuno di quello che ho vissuto, posso solo spiegare. Chi vuole crederci è libero di farlo, chi non lo vorrà fare non è un problema mio sinceramente. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra.