Shaila Gatta e l'intimità con Lorenzo Spolverato: "Il mio corpo chiama, ho paura a tornare nel GF italiano" Shaila Gatta ha paura del ritorno in Italia. Mette in conto che alcuni concorrente del Grande Fratello possano non comprendere l'improvvisa passione tra lei e Lorenzo Spolverato: "Quando ti piace veramente una persona delle cose non le puoi controllare, c'è un'attrazione".

A cura di Daniela Seclì

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono lasciati travolgere dalla passione nella casa del Grande Fratello spagnolo. Tuttavia, si avvicina per loro il momento di tornare in Italia e si chiedono che cosa succederà. Il gieffino spera che il loro rapporto non si vada a incrinare. La ballerina ha ammesso di avere paura.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, momenti di passione nella casa

Shaila Gatta ha spiegato di non essere riuscita a resistere a Lorenzo Spolverato. Nella casa, i due hanno condiviso dei momenti di intimità: "Il fatto è questo, quando ti piace veramente una persona delle cose non le puoi controllare, c'è un'attrazione, cioè il mio corpo chiama". In confessionale, si è presentata mano nella mano con Spolverato. La gieffina ha ammesso che nella vita reale, quello di intrecciare le dita con quelle del fidanzato, è un gesto che detesta ma in questo caso le fa piacere. Anche Lorenzo Spolverato si è detto molto preso da Shaila: "È arrivato il momento più sacro dove possiamo goderci l'un l'altro. È bellissimo anche questo però mi chiedo quanto mi mancherà tutto quel contatto che avevamo in questa casa?".

La paura di cosa succederà al Grande Fratello in Italia

Lorenzo Spolverato ha chiesto a Shaila Gatta di non lasciare che il loro rapporto si spenga una volta tornati in Italia: "Se noi qua dormiamo insieme, stiamo insieme, quello che stiamo vivendo qua è forte, quando noi torniamo ognuno riprende la propria routine, ma questa cosa qui non dovrà mai andare via". La ballerina in confessionale ha ammesso:

Io ho una gran paura di rientrare nella casa italiana. In questo momento io sono un po' più scomoda per gli altri probabilmente. Quello che proviamo noi dentro lo sappiamo solo noi, per quanto uno possa parlare e giudicare, io non posso convincere nessuno di quello che ho vissuto, posso solo spiegare. Chi vuole crederci è libero di farlo, chi non lo vorrà fare non è un problema mio sinceramente. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra.